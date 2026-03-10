Silaturahmi Kebangsaan dan Buka Puasa Lintas Agama Perkuat Harmoni di Sulawesi Selatan

MAKASSAR, UPEKS— Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dan Buka Puasa Lintas Agama yang digelar Keluarga Besar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sulawesi Selatan di RM Losari Garden Makassar, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Ramadhan dan Spirit Persaudaraan di Tengah Ancaman Krisis Global” ini menjadi ruang perjumpaan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat lintas iman untuk memperkuat persaudaraan serta menjaga harmoni sosial di Sulawesi Selatan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, S.H, dalam sambutanya yang dibacakan Heikal, S.STP, MM. Kabid Ekososbud Kesbangpol Provinsi Sulsel, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai momentum silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang memperkuat komitmen kebangsaan dalam menjaga kerukunan umat beragama serta stabilitas daerah.

Menurutnya, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dikenal memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Keragaman tersebut merupakan kekuatan sosial yang harus terus dijaga bersama.

“Dalam konteks itulah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat penting sebagai wadah dialog, mediasi, dan penguatan harmoni sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas daerah. Stabilitas sosial yang terjaga akan menciptakan ruang yang kondusif bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa tantangan terhadap kerukunan semakin kompleks di tengah perkembangan zaman. Dinamika sosial, arus informasi digital yang sangat cepat, serta potensi penyebaran paham intoleransi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai pendekatan strategis dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang, toleran, dan saling menghargai perbedaan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai langkah preventif dalam memastikan seluruh organisasi kemasyarakatan yang beraktivitas di daerah ini tetap berkontribusi positif bagi pembangunan dan menjaga nilai-nilai Pancasila.

“Ketahanan sosial masyarakat tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Ali Yafid melalui Pembimas Buddha Sumarjo, bahwa kegiatan tersebut memiliki makna mendalam karena tidak sekadar menjadi ajang berbuka puasa bersama, tetapi juga menjadi sarana merajut kembali simpul-simpul persaudaraan kebangsaan di tengah keberagaman.

Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi global hingga konflik di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kekuatan besar berupa kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman.

“Indonesia adalah bangsa yang besar bukan karena kita sama, tetapi karena kita mampu hidup berdampingan dalam perbedaan,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan serta berbagai organisasi lintas agama yang terus membangun komunikasi dan kerja sama dalam menjaga harmoni sosial.

Menurutnya, nilai-nilai Ramadan seperti kesabaran, pengendalian diri, empati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai universal yang menjadi inti dari ajaran semua agama.

“Ketika tokoh-tokoh agama berkumpul seperti hari ini, kita sedang menunjukkan kepada masyarakat bahwa agama hadir untuk memperkuat kemanusiaan, bukan untuk mempertajam perbedaan,” katanya.

Ketua FKUB Sulawesi Selatan Prof. KH Muammar Bakry dalam kesempatan tersebut juga menekankan makna mendalam dari silaturahmi kebangsaan. Ia menjelaskan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan simbol bahwa seluruh masyarakat Indonesia berasal dari satu kemanusiaan yang sama.

“Silaturahmi mengingatkan kita bahwa kita memiliki satu rahim besar sebagai bangsa Indonesia. Kita mungkin berbeda agama, suku, dan budaya, tetapi kita tetap satu sebagai sesama manusia dan sesama warga negara,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat kebersamaan lintas agama perlu terus dirawat melalui dialog, komunikasi, dan perjumpaan yang memperkuat rasa persaudaraan kebangsaan.

Sementara itu, mewakili tuan rumah kegiatan, Wakil Ketua I DPD WALUBI Sulsel Pandhita Roy Ruslim, menyampaikan apresiasi kepada FKUB Sulawesi Selatan atas kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia menyebut bahwa kegiatan ini bukan sekadar acara berbuka puasa bersama, tetapi juga simbol nyata dari harmonisasi kebangsaan di tengah keberagaman.

“Di tengah perbedaan keyakinan, kita tetap mampu duduk bersama. Di tengah keragaman budaya, kita tetap mampu berjalan bersama. Dan di tengah keberagaman identitas, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Roy Ruslim juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Muslim serta berharap semangat persaudaraan lintas agama terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

“Jika kerukunan dijaga, maka persaudaraan akan tumbuh. Jika persaudaraan tumbuh, maka kepercayaan akan menguat. Dan ketika kepercayaan menguat, bangsa ini akan semakin kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DPD WALUBI Sulawesi Selatan dan FKUB Sulawesi Selatan, serta dihadiri berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi lintas iman.

Di antaranya Sumarjo (Pembimas Buddha Kemenag Sulsel), Heikal S.STP., M.AP (Kabid Ekososbud Kesbangpol Sulsel), Dr. Yusril Arsyad (MUI Sulsel), Prof. Mustari Bosra (Ketua FKLA Sulsel), Mallingkai Ilyas, Hasid Hasan Palogai, Yohanis Metris (Ketua PGIW Sulselra), P. Albert Arina (Keuskupan Agung Makassar), Gede Durahman (Ketua PHDI Sulsel), Hans Ming (Matakin Sulsel), Mardyawati Yunus, Prof. Marjuni, Ir. Yonggris (Ketua Permabudhi Sulsel), Nurman Said, Prof. H. M. Ghalib, Adrie Massie (PGIW Sulselra), Prof. Darussalam, Hj. St. Saenab, Muh. Natsir, Keluarga besar DPD WALUBI Sulsel serta sejumlah perwakilan pemuda lintas agama dan media.

Melalui kegiatan ini, seluruh pihak berharap semangat kebersamaan dan persaudaraan lintas agama dapat terus diperkuat sehingga Sulawesi Selatan tetap menjadi rumah bersama yang damai, harmonis, dan penuh toleransi bagi seluruh masyarakat.(*)