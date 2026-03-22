Silaturahmi Idulfitri, Wali Kota Makassar Bertemu Danny Pomanto  

MAKASSAR, Upeks – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026, dimanfaatkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi lintas kepemimpinan.

Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, kunjungan ini menjadi ruang hangat untuk saling bertukar pikiran dan memperkuat sinergi demi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Silaturahmi tersebut diawali dengan mengunjungi kediaman mantan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, di Jalan Amrullah, Kecamatan Mamajang, Sabtu (21/3/2026) malam.

Rombongan Wali Kota tiba sekitar pukul 19.30 Wita dan disambut langsung oleh Danny Pomanto bersama sang istri, Indira Jusuf Ismail. Dalam suasana penuh keakraban khas Idulfitri, tuan rumah menjamu Wali Kota yang akrab disapa Appi beserta istri dengan hangat dan sederhana.

“Terima kasih banyak pak Wali bersama Ibu, atas kunjungan silaturahmi,” ucap Danny menyambut Appi dan Melinda.

Pertemuan hampir satu jam lebih, berlangsung hingga pukul 20.14 Wita itu terasa cair dan penuh kekeluargaan.

Obrolan santai yang diselingi canda tawa mengiringi perbincangan kedua tokoh politik Sulawesi Selatan tersebut.

Meski keduanya pernah menjadi rival dalam kontestasi Pilwali Makassar 2020, momen Idulfitri ini justru memperlihatkan kedewasaan politik dan komitmen bersama untuk saling mendukung.

Munafri dan Danny tampak sepakat bahwa kemajuan Kota Makassar, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama yang diperjuangkan bersama, melalui sinergi, komunikasi yang terbuka, dan semangat kebersamaan yang terus dijaga.

“Kedepan saling mendukung program, saling mensupport pembangunan,” kata Danny yang juga mantan Wali Kota Makassar dua periode.

Lebih dari sekadar kunjungan silaturahmi, pertemuan ini menjadi simbol kuat bahwa perbedaan di masa lalu tidak menghalangi semangat kolaborasi ke depan.

Pada kesempatan ini, Munafri menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan, sehingga silaturahmi ini dapat berlangsung dengan penuh keakraban.

“Kami juga sampaikan terima kasih atas sambutan hangat,” singkatnya, usai bincang dengan Danny dan Indira. (*)