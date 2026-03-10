Senja di Al-Markaz

MAKASSAR, Upeks.co.id — Senja datang pelan di halaman Masjid Al-Markaz Al Islami, Senin (9/3/2026).

Udara masih hangat. Langit pucat. Ribuan anak duduk rapi di pelataran masjid. Mereka menunggu azan magrib.

Beberapa memegang kurma. Sebagian lagi menatap ke depan dengan tenang. Ada yang tersenyum. Ada yang hanya diam.

Mereka datang dari banyak panti asuhan di Kota Makassar. Jumlahnya ribuan.

Tepatnya 3.152 orang. Ada 2.829 anak panti, 152 pembina, dan para pendamping dari 76 panti asuhan.

Hari itu mereka berkumpul untuk berbuka puasa bersama.

Pemerintah Kota Makassar yang mengundang mereka.

Di antara kerumunan itu berdiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Orang-orang memanggilnya Appi.

Ia berjalan pelan di antara barisan anak-anak. Sesekali ia berhenti. Menyapa. Mengangguk. Mendengar.

Ramadan membuat suasana berbeda. Orang lebih mudah tersenyum.

“Ramadan bukan hanya soal ibadah,” katanya kemudian. Suaranya tenang. “Ini juga soal kepedulian.”

Di sampingnya ada Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Para pejabat kota juga hadir. Camat. Lurah. Kepala dinas.

Mereka duduk bersama anak-anak panti.

Tidak ada jarak yang terasa besar.

Di pelataran masjid itu, orang-orang menunggu waktu berbuka. Sederhana saja. Air minum. Kurma. Beberapa kotak makanan.

Ketika azan akhirnya terdengar, tangan-tangan kecil segera bergerak. Ada yang makan cepat. Ada yang pelan. Banyak yang tersenyum.

Sore berubah menjadi malam.

Acara itu bukan sekadar buka puasa. Pemerintah kota juga memberikan santunan dan infaq kepada anak-anak panti dan kaum dhuafa. Itu cara mereka menunjukkan perhatian.

Munafri berbicara lagi. Ia mengatakan manusia hidup dengan dua hubungan.

Satu dengan Tuhan.

Satu dengan manusia lain.

“Hablum minallah dan hablum minannas,” katanya.

Ia percaya keduanya harus berjalan bersama.

Di kota besar seperti Makassar, banyak anak tumbuh tanpa orang tua. Mereka tinggal di panti. Mereka belajar hidup dari hal-hal sederhana.

Munafri tidak ingin mereka merasa kecil.

“Anak-anak panti tidak boleh merasa berbeda,” katanya. “Mereka punya hak yang sama.”

Hak untuk sekolah.

Hak untuk hidup layak.

Hak untuk diperhatikan.

Ia memandang ke arah anak-anak yang duduk di pelataran masjid. Beberapa dari mereka masih sangat muda. Ada yang baru masuk sekolah dasar. Ada juga yang sudah remaja.

Di antara mereka, katanya, mungkin ada pemimpin masa depan.

“Satu hari nanti bisa saja dari sini lahir pemimpin Makassar. Bahkan pemimpin Indonesia.”

Kata-kata itu sederhana. Tapi anak-anak mendengarnya dengan serius.

Malam semakin gelap. Lampu-lampu masjid menyala terang.

Setelah berbuka, orang-orang berdiri untuk salat tarawih. Barisan saf memanjang di dalam masjid. Ribuan orang bergerak bersama.

Di luar, angin malam bertiup pelan.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengatakan Ramadan adalah waktu untuk kembali pada Al-Qur’an. Waktu untuk memperkuat iman dan persaudaraan.

Ia berharap kebersamaan seperti malam itu tidak berhenti di halaman masjid saja.

Makassar, katanya, harus menjadi kota yang peduli.

Di bawah kubah besar Al-Markaz, doa-doa naik ke langit malam. Anak-anak panti berdiri di saf bersama orang dewasa. Tidak ada yang berbeda di sana.

Semua hanya manusia yang berdoa. Dan di malam Ramadan itu, kebersamaan terasa cukup.(*)