Semen Tonasa Gelar Comdev Academy, Perkuat Kapasitas Forum Desa Ring 1

PANGKEP, UPEKS.co.id–PT Semen Tonasa melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan Comdev Academy sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengurus Forum Desa Ring 1 yang menjadi mitra kerja perusahaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh GM Komunikasi, Legal dan General Affairs (CLGA) Muhammad Mursham bersama SM TJSL Abbas, yang mewakili Direksi PT Semen Tonasa, bertempat di Gedung Diklat PT Semen Tonasa, pada Rabu (11/3/2026).

Comdev Academy merupakan program penguatan kapasitas bagi para pengurus Forum Desa Ring 1 agar semakin siap dan mampu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan di wilayah sekitar operasional.

Dalam sambutannya, Muhammad Mursham menyampaikan bahwa keberadaan Forum Desa Ring 1 memiliki peran penting sebagai mitra strategis perusahaan dalam menjembatani komunikasi serta pelaksanaan program-program sosial kemasyarakatan.

“Melalui kegiatan Comdev Academy ini, kami berharap para pengurus forum desa dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitasnya dalam mengelola dan mengawal program pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa PT Semen Tonasa terus berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar melalui berbagai program TJSL yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Kegiatan Comdev Academy ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat desa ring 1, sehingga program-program pemberdayaan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (Sah)

