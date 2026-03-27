Sembilan Bulan Berjalan Sidang perkara Eks Hotel Mangkrak, Hingga Kini Belum Diputus Hakim PN Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Gugatan perkara tanah di kawasan elit di Jalan Tanjung Bunga, Makassar, hingga saat ini belum juga diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Diketahui, agenda sidang eks hotel mangkrak tersebut sudah memasuki tahapan putusan. Akan tetapi, majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata itu sudah tiga kali menunda putusannya.

Gugatan yang diajukan Ir. Soefian terhadap PT. Bintang Indoland Indonesia sebagai tergugat, telah disidangkan selama sembilan bulan lamanya. Padahal berdasarkan aturan atau SOP, sidang gugatan hanya berlangsung lima sampai enam bulan lamanya harus diputus oleh hakim.

Akibat tiga kali tunda putusan, banyak asumsi publik bermunculan dalam sengketa perdata No 377/Pdt.G/2025/PN.Mksr. Dengan berlarut-larutnya sengketa ini, publik berasumsi kemungkinan ada kepentingan yang bermain.

Publik juga berasumsi bisa saja ada kepentingan lain dapat mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh majelis Hakim. Apalagi nilai aset sengketa tersebut sangat besar.

Ir. Soefian A selaku prinsifal penggugat menilai, tergugat akan melakukan cara apa saja untuk memenangkan perkara ini. Sehingga perkara tersebut belum diputus oleh majelis hakim.

“Mens rea perkara ini hanya terletak pada pembuktian adanya jual beli yang jelas, dengan adanya bukti transaksi keuangan antara pembeli dan penjual, ujar Soefian, Jumat (27/3/2026).

Belum putusnya perkara ini, Ketua Umum Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia (LPARI) Muh Aslan Daeng Rapi, turut menanggapi dan angkat bicara.

Aslam menilai, kasus tanah ini bersengketa sejak 2011, ibarat benang kusut berputar-putar tampa adanya ketegasan penyelesaian perkara tersebut sampai saat ini.

“Untuk itu masyarakat bertanya-tanya ada apa perkara ini sehingga berlarut-larut,” ucap Ketua Umum LPARI ini.

Aslam menegaskan, sebagai Lembaga Swadaya dan Pemerhati Hukum, pihaknya akan menyurat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk mempertanyakan berlarut-larutnya perkara ini.

“Kami akan menyurat ke Bawas MA. Karena publik bertanya-tanya dan terjadi asumsi-asumsi liar yang dapat menimbulkan citra buruk Lembaga Peradilan,” cetusnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sabali hendak dikonfirmasi terkait pembatalan sidang perkara itu sampai tiga kali, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.(Jay)