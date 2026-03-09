Semangat “Basamo Bajaso, Basamo Basuo” Bukber Alumni Farmasi Unand Himpun Bantuan untuk Korban Banjir

Jakarta,Upeks.co.id– Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan Buka Puasa Bersama (Bukber) Alumni Farmasi Universitas Andalas (Unand) tahun 2026 yang digelar penuh kebersamaan Mengusung tema “Basamo Bajaso, Basamo Basuo”, kegiatan ini berlangsung serentak di sejumlah kota di Indonesia dengan pusat kegiatan di PUSKESAD Cililitan, Jakarta Timur.

Sekitar 350 alumni Farmasi Unand dari berbagai angkatan dan daerah di Indonesia hadir memeriahkan kegiatan tersebut. Bukber ini menjadi ajang silaturahmi lintas generasi yang mempertemukan para alumni dalam suasana penuh kehangatan di bulan suci Ramadan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dekan Fakultas Farmasi Unand, Ketua IKA Farmasi Unand, Ketua Umum DPP IKA Unand, para guru besar Universitas Andalas, Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta berbagai tokoh senior alumni Farmasi Unand.

Rangkaian acara semakin bermakna dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustad Derry Sulaiman. Dalam ceramahnya, ia mengajak para alumni untuk memperkuat ukhuwah, menjaga kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah.Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk korban banjir bandang di Padang.

Pengumpulan donasi dikemas secara kreatif melalui penampilan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh para alumni perempuan, uni-uni Farmasi Unand dari berbagai angkatan.

Dari kegiatan tersebut, panitia berhasil menghimpun donasi sekitar Rp42.000.000. Dana yang terkumpul rencananya akan disalurkan untuk membantu pembangunan hunian sementara (huntara), fasilitas MCK, serta penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Padang.

Ketua panitia pelaksana, Apt. Agusman, S.Farm, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh uda, uni, kawan, dan adiak-adiak yang telah berpartisipasi. Semoga kebersamaan, rasa badunsanak, dan silaturahmi di antara alumni Farmasi Unand selalu terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiatif Alumni Farmasi Unand Angkatan 2001 atau Proton sebagai panitia pelaksana yang ingin menghadirkan kegiatan Ramadan yang tidak hanya mempererat hubungan antaralumni, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, kegiatan Bukber Alumni Farmasi Unand diharapkan dapat terus menjadi tradisi tahunan yang memperkuat jejaring persaudaraan alumni sekaligus menjadi wadah kontribusi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. (***)