Santika Makassar Gelar Promo Ramadhan 

Makassar, Upeks–Dalam bulan Ramadhan ini, Hotel Santika menawarkan promo dengan harga Rp. 550.000 nett.

Anda bisa menginap 1 malam di Hotel Santika Makassar. Fasilitas yang bisa di dapat adalah sarapan untuk 2 orang, free wi-fi, free fitness center, free late check out untuk member My Value, free rice bowl 1 portion.

“Selain itu kalian juga bisa menikmati libur Lebaran dimanfaatkan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Salah satunya dengan staycation atau menginap di hotel selama beberapa hari. Promo ini berlaku hanya sampai akhir bulan Maret ini saja loh,” ujar Rosa Indah selaku Sales Manager Hotel Santika Makassar.

Jangan lewatkan promo spesial ini. Bagi yang berminat untuk Staycation di Hotel Santika Makassar bisa menghubungi 0411-363-2233. Promo menarik lainnya juga dapat diakses melalui aplikasi MySantika yang dapat didownload di playstore ataupun di IOS. Keuntungan lebih banyak dengan mendaftar sebagi member My Value. (*)