Salat Ied di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Angkat Tema Meraih Keberhasilan dari Pendidikan Ramadan

MAKASSAR, UPEKS- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan, Melani Simon Jufri beserta keluarga melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar, pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Puluhan ribu masyarakat Sulawesi Selatan juga memenuhi dalam masjid, bahkan di area luar halaman sekitar Masjid.

Kehadiran Sekda Sulsel pun menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat.

Bertindak sebagai Khatib adalah Ustadz Mufassir Arif, Lc., M.A, sementara posisi Imam akan dipimpin oleh Ustadz Muh. Iqbal Coing, S.Pd., M.Pd. Pelaksanaan Shalat Id akan mengusung tema reflektif: “Meraih Keberhasilan dari Pendidikan Ramadan”.

Dalam ceramahnya, Khatib Ustaz Mufassir Arif menyampaikan, bahwa momentum bulan suci Ramadan ini menjadi refleksi untuk menjadi lebih baik. Di mana bulan Ramadan banyak mengajarkan banyak hal.

“Hendaknya kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi lainnya,” ujarnya.

Bulan Ramadan, kata dia, banyak mengajarkan pendidikan kepada umat muslim pada khususnya. “Bulan ramadan memberikan semangat untuk beramal saleh, mendidik kita untuk peduli kepada sesama, bagaimana mencari ampunan Allah,” pungkasnya.

Ia pun menyampaikan, agar momentum ini meningkatkan ilmu dengan menjadi pribadi yang lebih baik. (*)