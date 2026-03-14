Rutan Pangkep Hadirkan Momen Haru Buka Puasa Bersama Keluarga Warga Binaan

PANGKEP, UPEKS.co.id–Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep memfasilitasi warga binaan untuk berbuka puasa bersama keluarga dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Rutan Pangkep, Jumat (13/3/2026).

Bukber ini menjadi momen istimewa bagi para warga binaan untuk bertemu dan merasakan kebersamaan dengan keluarga di bulan suci Ramadan.

Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti kegiatan tersebut. Warga binaan terlihat berbincang hangat dengan anak, istri, maupun kerabat yang datang menjenguk. Sambil menikmati hidangan berbuka puasa, mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk melepas rindu dan berbagi cerita.

Kepala Rutan Pangkep, Irphan Dwi Sandjojo, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan dukungan moral bagi warga binaan sekaligus menjaga hubungan mereka dengan keluarga.

“Kesempatan seperti ini tentu sangat berarti bagi warga binaan dan keluarganya. Kami berharap momen kebersamaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk saling menguatkan satu sama lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan yang humanis bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.

Setelah kegiatan berbuka puasa selesai, warga binaan kemudian diarahkan kembali ke kamar hunian masing-masing, sementara para keluarga yang hadir dipersilakan meninggalkan lokasi kegiatan dengan tertib. (sah)