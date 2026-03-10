RS Maryam Citra Medika Takalar Edukasi Kesehatan Bumil di Pustu Bajeng, Sediakan USG Gratis

Takalar,Upeks– Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan janin terus digencarkan Rumah Sakit (RS) Maryam Citra Medika Takalar.

Melalui Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), kegiatan penyuluhan kesehatan digelar di Pustu Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis kandungan RS Maryam Citra Medika, dr. Ratkhiaber Asnawi, Sp.OG, yang memberikan edukasi kepada para ibu hamil (Bumil) mengenai berbagai keluhan umum selama masa kehamilan.

Dalam penyuluhan tersebut, dr. Ratkhiaber menjelaskan sejumlah keluhan yang kerap dialami ibu hamil, seperti mual dan muntah pada trimester awal, nyeri punggung, keputihan, hingga pembengkakan pada kaki.

Ia juga memberikan tips sederhana untuk mengurangi keluhan tersebut serta menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan.

“Kami ingin ibu hamil memahami bahwa keluhan yang muncul selama kehamilan adalah hal yang umum, namun tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius,” jelasnya di hadapan peserta.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya ibu hamil, tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan kandungan sejak masa kehamilan.

Selain penyuluhan, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara dokter dan peserta. Para Bumil yang hadir tampak antusias menyampaikan berbagai pertanyaan seputar kondisi kehamilan mereka.

Menariknya, RS Maryam Citra Medika juga memberikan fasilitas pemeriksaan USG gratis bagi Bumil yang ingin memeriksakan kondisi kandungannya di rumah sakit tersebut.

Bidan Puskesmas Pattallassang, Bdn. Sugiati, S.ST, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif RS Maryam Citra Medika.

“Saya sangat bersyukur atas kehadiran Tim PKRS dan dokter Obgyn dari RS Maryam yang datang langsung ke Pustu Bajeng. Ini sangat membantu ibu hamil yang ingin memeriksakan kehamilannya tanpa harus melalui proses rujukan dan tanpa biaya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, dokter spesialis kandungan RS Maryam bahkan membuka grup diskusi melalui WhatsApp khusus bagi pasien ibu hamil yang ditanganinya.

Grup tersebut menjadi wadah komunikasi bagi para pasien untuk berkonsultasi jika mengalami keluhan selama masa kehamilan.

Sementara itu, Ketua Tim PKRS RS Maryam, Ns. Kadrianzah, S.Kep, menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan ke fasilitas kesehatan masyarakat seperti pustu dan posyandu merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi bagi ibu hamil agar lebih mudah berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungan. Mereka juga bisa datang ke RS Maryam untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dengan layanan USG gratis,” jelasnya.

Ia menambahkan, program serupa akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai wilayah di Kabupaten Takalar.

Dukungan penuh terhadap kegiatan ini juga datang dari Direktur RS Maryam Citra Medika, dr. Irma Yani Muhammad, Sp.PD, FINASIM., M.ARS, yang terus mendorong tim PKRS untuk aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan penyuluhan dan layanan kesehatan langsung di tengah masyarakat merupakan salah satu program unggulan rumah sakit dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga Takalar.

“RS Maryam berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Salah satu programnya adalah kunjungan rutin ke pustu dan posyandu untuk memberikan penyuluhan kesehatan serta pemeriksaan USG gratis bagi ibu hamil setiap minggunya,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para Bumil semakin sadar pentingnya memeriksakan kehamilan secara rutin demi menjaga kesehatan ibu dan calon bayi.(*)