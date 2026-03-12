Pemkab Enrekang Siapkan Rp26 Miliar THR, akan Dibagikan Jelang Lebaran

ENREKANG, UPEKS.co.id–Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebentar lagi akan membagikan THR untuk ASN dan PPPK . Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Enrekang Ahmad Nur tahun ini THR akan dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tahun 2026 Pemerintah Daerah akan gelontorkan sekitar 26 Miliar anggaran untuk membayar 5.473 ASN termasuk PPPK. Untuk PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan THR.

“THR rencana dibayar sebelum lebaran anggaran yang disiapkan sekitar Rp26 M,” kata Kepala BKAD melalui telpon selulernya, Kamis (22/3/2026).

Sementara itu PJ. Sekretaris Daerah kabupaten Enrekang Dr. Zulkarnain Kara juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya seluruh administrasi untuk pembayaran THR sudah siap dan akan segera diproses.

“Berproses, juknisnya yang baru keluar kemarin,” kata Sekda singkat.

ASN masih harap harap cemas, pasalnya tak lama lagi lebaran tiba, namun mereka belum melihat tanda-tanda THR akan dibagikan. Para ASN berharap hari Jumat THR sudah mendarat dengan manis ke rekening mereka (sry)