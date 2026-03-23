Reuni Keluarga Appona Puang Loddang, K.H. Masrur Makmur La Tanro Pesan Tiga Hal Jangan Dilupakan 

ENREKANG, UPEKS.co.id–Keluarga besar Appona Puang Loddang menggelar reuni yang kegiatannya berlangsung di Gedung Halal Center, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Senin (23/3/2026) dengan tema “Satu Rumpun, Satu Cinta”. Reuni keluarga tersebut diawali dengan kegiatan Fun Walk yang diikuti ratusan peserta dari keluarga Appona Puang Loddang dan masyarakat umum.

Ketua Panitia, Dr. K.H. Masrur Makmur Latanro, M.Pd.I. mengatakan Keluarga Puang Loddang adalah keturunan asli Enrekang yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 700 orang yang tersebar dibeberapa daerah.

“Kalau diluar Negeri itu ada di Malaysia, Kuala Lumpur, Timor Leste, di Indonesia ada di Jakarta, Palu, Bali dan daerah lainnya di seluruh Nusantara. Kegiatan ini kami lakukan satu kali dalam dua tahun. Jadi tujuh bersaudara putra dari Puang Loddang bergantian melakukan kegiatan ini, kita berkumpul dua tahun sekali di Enrekang setiap habis lebaran Idul Fitri,” kata pengusaha sukses yang juga pendiri Pondok Pesantren Modern Islam Shohwatul Is’ad ini.

Pengusaha Money Changer ini mengatakan saat ini cucu Puang Loddang sudah memiliki kesibukan masing-masing sehingga momen reuni keluarga adalah tempat yang sangat dirindukan untuk berkumpul, menambah kekerabatan dan memupuk silaturahmi.

Sebagai cucu dari anak pertama Puang Loddang yaitu Puang Cinra, Masrur Makmur La Tanro mengatakan meski zaman saat ini begitu cepat berkembang namun nilai-nilai akhlak, budaya, peradaban dan nilai-nilai luhur adat istiadat perlu tetap dijaga.

“Diantaranya yaitu kita harus selalu sipakatau, sipakalebbi dan sipakainga’. Itu adalah nilai budaya yang tidak bisa kita lepaskan di era atau zaman apapun, kita upayakan untuk tetap mempertahankan tiga nilai Ini dan yang paling penting juga adalah kita menjalin sinergitas diantara keluarga Puang Loddang ini. Walaupun kita berada dimana-mana namun hati kita tetap selalu menyatu dan merujuk kepada kebijakan-kebijakan lokal seperti yang diajarkan Puang Loddang,” ujar K.H. Masrur Makmur La Tanro.

Selain menggelar Fun Walk, Panitia Reuni Keluarga Appona Puang Loddang juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dan saresehan atau tudang sipulung. Khusus untuk kegiatan Fun Walk selain diikuti Keluarga Besar Appona Puang Loddang juga di ikuti oleh Masyarakat umum. Fun Walk kali ini banjir door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor yang jatuh kepada peserta atas nama Ainun. (Sry)