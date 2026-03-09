Ratusan Nakes PPPK Paruh Waktu RSUD Maspul Mogok Kerja, Pelayanan Masih Berjalan Normal

ENREKANG, UPEKS.co.id–Sebanyak 104 Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di RSUD Maspul Enrekang mogok kerja sejak Minggu, 8 Maret 2026. Aksi mogok kerja atau mogok pelayanan ini dipicu adanya kebijakan pemerintah terkait gaji mereka yang nominalnya berbeda dengan gaji operator padahal mereka sama-sama PPPK Paruh Waktu.

Perlu diketahui baru-baru ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang telah menetapkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu yakni untuk nakes dan guru sebesar Rp400.000 dan operator sebesar Rp700.000. perbedaan tersebut justru memicu masalah baru, para Nakes merasa dianaktirikan dan lalu melakukan mogok kerja.

Meski keputusan Pemerintah Daerah diambil dengan berbagai kajian dan pertimbangan yang matang, namun keputusan tersebut menimbulkan polemik karena merasa diperlakukan tidak adil.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Maspul dr. Hairul mengatakan awalnya pihaknya tak tahu jika akan ada aksi mogok kerja yang dilakukan para Nakes Paruh Waktu. Sempat panik namun seketika dapat menguasai kondisi dengan mengatur penempatan para petugas demi menjaga pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah tadi saya sudah berkeliling dari ruang rawat jalan sampai keruang rawat inap pelayanan masih berjalan dengan baik. Kita kerahkan semua potensi yang ada sehingga masyarakat yang datang berobat maupun yang sedang dalam perawatan tetap mendapatkan pelayanan sesuai yang diinginkan,” kata orang yang akrab dipanggil dokter Icul ini.

Meski hari ini, Senin (9/3/26) pelayanan masih berjalan normal, namun Kabid Pelayanan RSUD Maspul juga merasa was-was jika aksi mogok kerja para Nakes ini terus berlanjut. Pasalnya petugas yang seharusnya berjumlah 3 sampai 4 orang khusus untuk pasien rawat inap, akibat aksi mogok kerja kini hanya diisi 2 orang petugas.

“Kita hanya khawatir saja jika para petugas ini sakit karena kelelahan, masalahnya jumlah mereka sedikit dengan beban yang sama apalagi ini Bulan Ramadan. Kami berharap semoga ada jalan terbaik yang diambil Pemerintah sehingga aksi ini tidak berlangsung lama,” kata dr. Icul.

Ada miskomunikasi yang terjadi antara Pihak RSUD Maspul dan Pemerintah Daerah mengenai data besaran gaji yang selama ini Para Nakes PPPK Paruh Waktu terima. Menurut informasi Management RSUD Maspul sebelum mereka dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu honor mereka berkisar 600 sampai 750 ribu diluar Jasa pelayanan yang mereka terima.

Namun setelah mereka dilantik, alih-alih dinaikkan, justru gaji mereka diturunkan menjadi 400 ribu rupiah. Informasi ini tak sampai ke telinga pengambilan kebijakan.

“Di RSUD Maspul memang beda honornya dengan di PKM. Kalau di PKM honor mereka 225 perbulan kalau di RSUD yang mengabdi dibawah 10 tahun dapat 600 ribu dan yang sudah mengabdi diatas 10 tahun honornya 750 ribu,” kata Kabid Pelayanan RSUD Maspul.

Nakes juga memprotes besaran gaji yang di terima Operator PKM dan RSUD sebesar 700 ribu rupiah padahal para Operator itu juga menerima Jasa Pelayanan. Seharusnya mereka disamakan dengan Tegas Kesehatan yang hanya mendapat 400 ribu rupiah. (Sry)