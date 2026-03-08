RAT Koperasi Merah Putih Kapasa Raya, Lurah Harap Dapat Berikan Dampak Positif bagi Warga

Makassar, Upeks—Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Kapasa Raya menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Kelurahan Merah Putih Kapasa Raya di Kantor Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sabtu malam (7/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah kelurahan, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pengurus dan anggota koperasi, serta tokoh masyarakat setempat.

Lurah Kapasa Raya, M. Fitrah Ramadhan, dalam sambutannya apresiasi kepada seluruh pihak yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan koperasi di wilayahnya.

“Program Koperasi Merah Putih ini merupakan program baru yang digagas pemerintah pusat di tingkat kelurahan. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan ekonomi warga,” ujarnya.

Menurutnya, pihak kelurahan sangat mendorong terciptanya koperasi yang sehat dan produktif meski saat ini masih dalam tahap awal pengembangan.

Fitrah juga mengungkapkan bahwa pihak kelurahan bersama Babinsa telah meninjau calon lokasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih yang direncanakan berada di kawasan Perumahan Asrama Jamsostek. Namun, prosesnya masih menunggu tahapan perizinan karena aset tersebut merupakan milik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.

“Kami berharap proses perizinannya dapat berjalan lancar sehingga koperasi ini benar-benar bisa hadir dan memberikan manfaat bagi warga,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota koperasi untuk aktif memberikan saran dan gagasan dalam forum RAT agar koperasi dapat berkembang dengan baik ke depannya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Andi Agusriadi, menegaskan bahwa rapat anggota tahunan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi.

“Semua keputusan penting koperasi harus melalui rapat anggota tahunan. RAT juga wajib dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tutup buku pada 31 Desember,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan bantuan hibah hingga Rp100 juta bagi koperasi yang memenuhi kriteria penilaian tertentu, mulai dari aspek kelembagaan, usaha yang dijalankan, hingga tingkat kesehatan koperasi.

“Dana hibah ini berasal dari APBD Kota Makassar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Andi juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang akan dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

“Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari sisi infrastruktur maupun operasional. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, yang penting sekarang adalah memperkuat kelembagaan dan mulai menjalankan usaha koperasi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Kapasa Raya, Baharuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa koperasi yang berdiri pada 22 Mei 2025 tersebut saat ini memiliki 10 anggota.

Ia menjelaskan, total simpanan pokok anggota mencapai Rp850 ribu dan simpanan wajib sebesar Rp180 ribu. Untuk perekrutan anggota baru, disepakati besaran simpanan pokok Rp50 ribu dan simpanan wajib Rp20 ribu.

Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi berbasis desa dan kelurahan guna memperkuat ekonomi rakyat, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM melalui akses permodalan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pendamping Koperasi Merah Putih Kapasa Raya M. Rifaldy Utina, pengawas koperasi Muh. Saleh Abd Djabbar, pengurus koperasi seperti Sabri, H. Marufi, Sekretaris Rizka Rasyid, Bendahara A. Sitti Nurul Nitza Ulil Atzmy, unsur LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa Kapasa Raya, serta sejumlah Ketua RW se-Kelurahan Kapasa Raya.(*)