Ramah Tamah IKA SMANPAT Bone Pererat Silaturahmi Lintas Angkatan

BONE,UPEKS.co.id– Ikatan Kekeluargaan SMA 4 Bone (IKA SMANPAT) Bone menggelar kegiatan ramah tamah reuni akbar yang berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan temu alumni, di pelataran halaman SMA 4 Bone di Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Ahad (22/3/2026) malam.

Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan alumni dari berbagai angkatan, mulai dari angkatan pertama 1984 hingga angkatan terbaru, yakni 2025. Suasana penuh keakraban tampak sejak awal acara, di mana para alumni saling menyapa, bernostalgia, serta mempererat kembali hubungan yang telah lama terpisah oleh waktu dan kesibukan masing-masing.

Ketua Panitia Pelaksana, Andi Anto menyampaikan bahwa, ramah tamah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi antaralumni sekaligus membangun sinergi dalam mendukung kemajuan almamater.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap hubungan kekeluargaan antaralumni tetap terjaga dan semakin solid, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah dan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan juga diisi dengan sesi perkenalan lintas angkatan, hiburan, serta berbagi cerita dan pengalaman dari para alumni. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi dan membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang.

Ramah tamah IKA SMAN 4 Bone ini juga menjadi ajang memperkuat komitmen bersama dalam mendukung berbagai program sekolah, baik dalam bentuk dukungan moral maupun partisipasi aktif alumni dalam kegiatan pendidikan.

“Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan ikatan kebersamaan antaralumni SMAN 4 Bone yang sebelumnya bernama SMA Pompanua, SMA 1 Ajangale semakin erat dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan almamater ke depan,” tandasnya. (***)