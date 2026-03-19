Raih Berkah Ramadan, Sat Intelkam dan Humas Polres Pelabuhan Makassar Berbagi Takjil ke Masyarakat

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Semangat Istiqamah raih berkah Ramadan 1447 H, Polres Pelabuhan Makassar melalui Sat Intelkam dan Sie Humas kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar aksi berbagi takjil gratis kepada pengguna jalan.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program “Polri Berbagi” ini, dilaksanakan di sejumlah titik strategis, salah satunya depan Mapolres Pelabuhan Makassar. Personel kepolisian tampak turun langsung ke jalan membagikan paket takjil kepada para pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Setidaknya sekitar 100 paket takjil berisi makanan ringan, minuman mineral, dan cemilan berbuka puasa dibagikan setiap harinya. Menariknya, pembagian ini dilakukan tanpa memandang latar belakang sosial.

“Siapa saja yang melintas, semua kami bagikan. Ini bentuk kepedulian kami kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujar Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, Kamis (19/3/2026).

Adil menambahkan, kegiatan ini bukan hanya sekadar berbagi makanan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menciptakan kedekatan emosional serta mempererat hubungan yang harmonis.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan pun terasa di lokasi kegiatan. Senyum dan ucapan terima kasih dari masyarakat mewarnai momen tersebut, menciptakan interaksi positif antara polisi dan warga di tengah padatnya aktivitas jalanan Kota Makassar.

Program berbagi takjil ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang merasa terbantu, terutama mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap dapat terus menumbuhkan semangat solidaritas, kepedulian sosial, serta memperkuat nilai kebersamaan selama bulan suci Ramadan.

Dengan semangat Polri untuk Masyarakat, kegiatan “Polri Berbagi” diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi dalam menebar kebaikan di tengah kehidupan sosial.(Jay)