Puluhan Tahun Menunggu Solusi, Drainase Blok 10 Manggala Kini Dibongkar Excavator

Makassar, Upeks.co.id — Di tengah deru mesin alat berat, tanah dan sedimen yang selama ini mengendap di dasar saluran air di kawasan Perumnas Antang perlahan terangkat.

Pemandangan ini menjadi harapan baru bagi warga Blok 8 dan Blok 10 di Kecamatan Manggala, yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan banjir setiap musim hujan.

Akhir pekan ini, Pemerintah Kota Makassar menurunkan excavator untuk melakukan normalisasi saluran drainase.

Sedimen yang menumpuk dibersihkan, sementara saluran yang selama ini sempit mulai diperbaiki.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya nyata Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Selama bertahun-tahun, Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang dikenal sebagai wilayah langganan genangan. Setiap hujan deras turun, air dengan cepat meluap dan masuk ke permukiman warga. Tak jarang, warga harus mengungsi sementara hingga air surut.

Persoalan ini bahkan telah berlangsung melewati beberapa periode kepemimpinan Wali Kota di Makassar.

Namun hingga kini, solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah baru mulai diwujudkan melalui langkah teknis yang lebih terencana.

Pemerintah kota kini tidak hanya mengandalkan penanganan darurat. Kajian teknis dilakukan bersama akademisi untuk memetakan sumber masalah dan menentukan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa pekerjaan di lapangan difokuskan pada peningkatan kapasitas saluran air agar mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi.

“Pekerjaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan fungsi saluran air agar aliran drainase tetap lancar serta mengurangi potensi terjadinya genangan saat curah hujan tinggi,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mengganti box culvert lama yang selama ini menjadi titik hambatan aliran air.

Jika sebelumnya saluran tersebut hanya memiliki dimensi sekitar 50 sentimeter, kini diganti dengan box culvert berukuran 80 sentimeter. Perubahan ini diharapkan mampu memperbesar kapasitas aliran air menuju saluran utama.

Lokasi saluran tersebut berada di jalur pembuangan air di Jalan Kecaping Raya yang terhubung langsung ke saluran menuju jembatan di kawasan Antang.

Menurut Zuhaelsi, saat banjir terjadi beberapa waktu lalu, aliran air yang keluar dari saluran tersebut sangat kecil sehingga proses pembuangan air menuju saluran utama berlangsung lambat.

Akibatnya, air tertahan lebih lama di kawasan permukiman warga.

“Karena sebelumnya ukuran box culvert kecil, aliran air yang keluar dari saluran ini sangat terbatas sehingga lambat membuang air ke saluran utama,” jelasnya.

Selain mengganti box culvert, normalisasi juga dilakukan di beberapa titik drainase di Blok 10 Perumnas Antang.

Dengan menggunakan excavator PC berkapasitas 4,5 ton, tim Dinas PU mengangkat sedimen yang selama ini menumpuk di dasar saluran.

Pengerjaan dilakukan sepanjang jalur drainase mulai dari Jalan Kecaping hingga Jalan Suling di kawasan tersebut.

Sedimentasi yang bertahun-tahun tidak tertangani dinilai menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya kapasitas saluran air di wilayah itu.

“Untuk lokasi lainnya, kami melakukan normalisasi menggunakan alat berat excavator sepanjang Jalan Kecaping sampai Jalan Suling di Blok 10 Perumnas Antang,” kata Zuhaelsi.

Selain normalisasi drainase, pemerintah kota juga berupaya mengoptimalkan fungsi kolam retensi atau waduk sebagai tempat penampungan air saat curah hujan tinggi.

Upaya ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam menghadirkan solusi jangka panjang bagi persoalan banjir di kawasan timur Makassar.

Sebelumnya, Wali Kota Munafri Arifuddin juga turun langsung meninjau kawasan Blok 10 untuk memastikan langkah penanganan banjir berjalan sesuai rencana.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

Munafri menegaskan, penanganan banjir di kawasan tersebut tidak hanya berhenti pada pekerjaan fisik semata, tetapi juga akan terus dipantau agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami memastikan proses penanganan ini akan terus dipantau. Kami ingin solusi ini benar-benar dirasakan masyarakat sehingga warga tidak lagi harus mengungsi setiap musim hujan,” ujarnya.

Bagi warga Blok 8 dan Blok 10, suara excavator yang bekerja hari ini bukan sekadar bunyi mesin. Ia menjadi tanda bahwa harapan untuk terbebas dari banjir tahunan mulai menemukan jalannya.(*)