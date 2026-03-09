Proyek Pemerintah Mulai Berjalan, Penerimaan Pajak Diproyeksi Tumbuh

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) memproyeksi penerimaan pajak pada tahun 2026 akan tumbuh. Hal ini sejalan dengan mulai bergeraknya berbagai proyek pemerintah, khususnya proyek infrastruktur.

Pergerakan proyek-proyek tersebut dinilai akan mendorong aktivitas ekonomi, yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, mengaku pihaknya menyongsong tahun ini dengan optimisme, karena sejumlah proyek strategis mulai berjalan.

“Kami tetap menyongsong tahun ini secara optimis. Hal ini sejalan dengan bergeraknya sejumlah proyek strategis, seperti pekerjaan proyek jalan yang diyakini akan mendorong aktivitas ekonomi daerah,” kata Adnan, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, pergerakan proyek-proyek pemerintah akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.

“Begitu proyek-proyek jalan mulai berjalan, dampaknya tidak hanya pada sektor administrasi pemerintahan, tetapi juga merembet ke sektor lain seperti persewaan alat berat, jasa transportasi, perhotelan, hingga sektor pendukung lainnya,” jelas Adnan.

Menurutnya, semakin banyak proyek bernilai besar yang berjalan, akan membuka peluang pertumbuhan bagi berbagai sektor usaha. Hal tersebut juga tercermin dari kinerja sektor properti atau real estate, yang menunjukkan peningkatan pada akhir tahun lalu.

Ia menilai peningkatan tersebut menandakan adanya fasilitas dan kemudahan yang semakin baik, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kepemilikan hunian baru.

Dengan berbagai indikator tersebut, Adnan menegaskan optimismenya penerimaan pajak tahun ini akan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pencapaian target tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak.

“Dan sampai saat ini hitungan saya itu juga bahwa kita tumbuh di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tapi apakah nanti kami bisa mencapai angka yang ditargetkan, itu bicara next lagi,” katanya.

“Tapi kalau keyakinan saya betul-betul akan tumbuh, tercapai tidaknya, ini juga tidak terlepas bagi para teman-teman yang hadir di ruangan ini untuk bisa bersinergi dengan kami,” lanjutnya.

Adnan menegaskan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, menjadi faktor penting dalam menjaga tren positif penerimaan pajak di wilayah Sulselbartra.

Berdasarkan dat, target penerimaan pajak di wilayah Sulselbartra pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp20,51 triliun. Hingga Januari 2026, realisasi penerimaan telah mencapai Rp1,05 triliun atau sekitar 5,22% dari target, dengan pertumbuhan bruto sebesar 6,91% dan pertumbuhan netto sebesar 6,37%.

Secara regional, Provinsi Sulsel mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp14,37 triliun pada tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp788 miliar atau sekitar 5,48% dari target.

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat memiliki target penerimaan pajak sebesar Rp1,05 triliun, dengan realisasi Rp32,01 miliar atau sekitar 3,03%.

Adapun Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp5,07 triliun pada tahun 2026. Hingga akhir Januari 2026, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp227 miliar atau sekitar 4,49% dari target. (eky)