Posko Angkutan Lebaran Bandara Sultan Hasanuddin Resmi Dibuka, Puncak Mudik Diprediksi 18 Maret

MAROS, Upeks— Posko Angkutan Lebaran di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode mudik Idulfitri.

General Manager Kantor Cabang bandara, Minggus Gandeguai, menjelaskan posko tersebut dibentuk guna memastikan kelancaran operasional penerbangan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi penumpang pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Berdasarkan proyeksi pengelola bandara, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 28 Maret 2026.

“Selama periode posko, jumlah penumpang diprediksi meningkat signifikan. Pada arus mudik, rata-rata penumpang diperkirakan lebih dari 30 ribu orang per hari. Sementara saat arus balik bisa mencapai sekitar 37 ribu penumpang per hari,” kata Minggus usai gelar pasukan posko angkutan Lebaran di bandara, Jumat (13/3/2026).

Pada hari pertama operasional posko, jumlah penumpang tercatat sekitar 27 ribu orang.

Sejumlah rute penerbangan tercatat paling diminati penumpang, di antaranya tujuan Jakarta, Surabaya, dan Kendari.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, beberapa maskapai juga menambah frekuensi penerbangan selama periode Lebaran. Di antaranya penambahan dua penerbangan rute Makassar–Surabaya oleh AirAsia serta tambahan frekuensi penerbangan Sriwijaya Air menuju sejumlah kota seperti Ternate, Yogyakarta, dan Jakarta.

Selain penambahan penerbangan, pihak bandara juga menyiagakan sekitar 1.300 personel gabungan yang berasal dari unsur internal bandara dan berbagai instansi terkait guna memastikan operasional penerbangan berjalan aman serta lancar.

“Total personel yang disiagakan selama periode angkutan Lebaran mencapai sekitar 1.300 orang, baik dari internal maupun eksternal,” ujarnya.

Terkait potensi cuaca ekstrem, Minggus menambahkan setiap maskapai telah menyiapkan bandara alternatif sebagai bagian dari prosedur keselamatan penerbangan apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan pesawat mendarat di bandara tujuan.(alf)