Polres Pangkep dan Bhayangkari Berbagi Takjil, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan

PANGKEP, UPEKS.co.id–Personel Polres Pangkep bersama Bhayangkari turun langsung ke jalan untuk berbagi takjil kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa, di depan Mako Polres Pangkep, Jalan Cempaka, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Senin (9/3/2026).

Pembagian takjil dipimpin oleh Kabag Ops Polres Pangkep Kompol Nasri, bersama Kasi Humas Polres Pangkep AKP Imran, Turut hadir pula para Paur dan personel Bag Ops, personel Sie Humas, serta Bhayangkari Polres Pangkep yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dengan penuh kehangatan, para personel dan Bhayangkari membagikan paket takjil kepada pengendara maupun masyarakat yang melintas di depan Mako Polres Pangkep. Senyum dan sapaan ramah mewarnai kegiatan berbagi tersebut, menciptakan suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Kabag Ops Polres Pangkep Kompol Nasri mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Pangkep kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat menjelang waktu berbuka puasa.

“Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di bulan Ramadan. Semoga takjil yang diberikan bisa membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan agar dapat berbuka puasa tepat waktu,” ujarnya.

Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Dengan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan 1447 H, Polres Pangkep berharap kegiatan sederhana ini dapat membawa berkah serta semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. (sah)