Polisi Ungkap Modus Kenalan di Facebook Berujung Pencurian dan Penganiayaan Mahasiswa di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar, berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penganiayaan disertai pencurian yang terjadi di Kecamatan Ujung Tanah, pada 18 Februari lalu.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja cepat dan profesional petugas dan

peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta koordinasi intensif di lapangan.

Terduga pelaku yang berhasil diamankan adalah seorang pria berinisial MR (19) alias Accil, warga Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Sedang korban adalah seorang mahasiswa inisial W (30), asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Wakapolres Pelabuhan Makassar, Kompol Hardjoko mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, korban dan tersangka diketahui telah saling mengenal melalui media sosial Facebook sejak sekitar satu tahun yang lalu. Keduanya kembali berkomunikasi sekitar satu minggu sebelum kejadian.

Pada hari kejadian, korban memenuhi ajakan tersangka untuk bertemu di rumah tersangka sekitar pukul 17.00 WITA. Korban datang menggunakan sepeda motor Yamaha Gear dan membawa tas berisi satu unit handphone serta uang tunai.

Hardjoko menyebut, setelah bertemu, keduanya sempat menuju kawasan Pelabuhan Paotere untuk melihat matahari terbenam atau sunset sebelum kembali ke rumah tersangka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, minuman merk Floridina milik korban telah dicampurkan beberapa jenis obat yang kemudian ditemukan sebagai barang bukti dalam perkara ini,” sebut Hardjoko, Selasa (10/3/2026).

Setelah mengonsumsi minuman tersebut, korban tidak sadarkan diri. Saat korban tersadar, korban mengalami luka memar pada kedua mata, luka gores pada leher, luka lecet pada kedua pergelangan kaki, serta luka gores pada pergelangan tangan kiri.

“Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Ujung Tanah guna proses hukum lebih lanjut,” beber Hardjoko.

Dalam proses penyelidikan, tersangka kemudian menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diantar langsung oleh orang tuanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejumlah barang bukti turut diamankan anggota.

“Jadi modusnya, tersangka melakukan aksinya dengan cara membangun kedekatan dan komunikasi dengan korban melalui media social, mengajak korban bertemu secara langsung, mencampurkan obat ke dalam minuman korban hingga korban tidak sadarkan diri dan memanfaatkan kondisi korban untuk menguasai barang-barang berharga milik korban,” bebernya.

Mantan Kanit Tahbang Satreskrim Polrestabes Makassar ini menuturkan, dalam proses penyidikan, kedua belah pihak bersama keluarga masing-masing mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pertimbangannya, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka secara sukarela, tersangka mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab, tersangka dan keluarganya bersedia menanggung biaya pengobatan korban dan korban telah mencabut laporan polisi.

“Perlu kami jelaskan bahwa penghentian proses perkara ke tahap persidangan bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang sah,” ujar Hardjoko.

Adapun alasannya sebut Hardjoko, perkara memenuhi syarat penyelesaian melalui Restorative Justice sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, terdapat kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Kerugian korban telah dipulihkan dan terdapat tanggung jawab dari tersangka.

Selain itu, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menilai penyelesaian ini memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

“Dengan demikian, penghentian perkara dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata karena pencabutan laporan,” terang Hardjoko.

Ditegaskan Hardjoko, Restorative Justice merupakan mekanisme hukum yang sah. Mekanisme ini juga sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional dalam KUHP yang baru, yang mengedepankan pemulihan dan keseimbangan keadilan.

“Kami juga menegaskan bahwa setiap tindak pidana tetap ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, “terangnya.

Disebutkan Hardjoko, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice bukan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum, melainkan mekanisme hukum yang sah yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan keseimbangan keadilan.

“Kami dari Polres Pelabuhan Makassar berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang tegas namun humanis, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan melalui media sosial,” imbuhnya.(Jay)