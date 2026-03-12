Polisi Hadir untuk Masyarakat, Polsek Ujung Tanah Bantu Sarana Pendidikan TK R.A Nurul Amal

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kapolsek Ujung Tanah, Kompol I Made Untung Sunantara didampingi Bhabinkamtibmas Kelurahan Tamalabba, Aiptu A. Samad, menyerahkan bantuan sarana kontak berupa terpal plastik lantai kepada pengurus TK R.A Nurul Amal di Jalan Sabutung Buntu, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian Polri khususnya Polsek Ujung Tanah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana pendidikan bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut.

Kapolsek Ujung Tanah, Kompol I Made Untung Sunantara mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran polisi tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat,” ujarnya, Kamis (13/3/2026).

Penyerahan bantuan tersebut disambut hangat oleh pengurus TK R.A Nurul Amal. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan perhatian dari jajaran Polsek Ujung Tanah yang telah membantu sarana pendukung kegiatan belajar anak-anak di sekolah tersebut.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan sosial seperti ini, diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat.

Sehingga tercipta hubungan yang harmonis serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.(Jay)