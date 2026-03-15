PLN UPP Sulawesi Selatan Berbagi Santunan bagi Anak Panti dalam Safari Ramadan

Makassar, Upeks.co.id – Dalam rangka memperkuat kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, PLN melalui PLN UIP Sulawesi bersama PLN UPP Sulawesi Selatan menggelar Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak panti asuhan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026) ini menjadi momentum berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat silaturahmi antara PLN dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, bantuan disalurkan kepada Panti Asuhan Khaerunnisa yang menaungi 10 anak asuh dan satu orang pengasuh. Bantuan yang diberikan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN berupa santunan serta paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Manager PLN UPP Sulawesi Selatan, Ronald Paschalis Foudubun, menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan ini merupakan wujud komitmen PLN untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. “Melalui Safari Ramadan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan sekaligus mempererat hubungan antara PLN dan masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat bagi anak-anak dalam menjalani bulan suci Ramadan,” ujar Ronald.

Selain penyerahan santunan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, tausiyah, doa bersama, serta buka puasa bersama yang diikuti oleh jajaran manajemen dan pegawai PLN bersama anak-anak panti asuhan.

Dalam kesempatan tersebut, General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, turut menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan anak panti asuhan serta berinteraksi langsung dengan anak-anak yang hadir. Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut.

I Gusti Made Aditya San Adinatha menyampaikan bahwa kegiatan berbagi santunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus hadir memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. “Kami berharap kegiatan Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian dan semangat berbagi, sehingga keberadaan PLN dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat,” tutupnya.(*)