Pertama di Enrekang, UNIMEN Gelar Pelatihan JULEHA

ENREKANG,UPEKS.co.id–Bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Advokasi Halal (Pusjilal) Institut, Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) melaksanakan pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA).

Kegiatan ini dimotori oleh Halal Center Universitas Muhammadiyah Enrekang.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari mulai Tanggal 6-8 Maret 2026 di Kampus I Universitas Muhammadiyah Enrekang. Pesertanya berasal dari Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU) yang kuotanya hanya 15 orang.

Kepala Halal Center UNIMEN, Uli Nuha mengatakan, kegiatan Pelatihan JULEHA merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Halal Center dengan LPK Pusjilal Institut beberapa waktu lalu.

“Pelatihan JULEHA ini adalah program utama kami, kenapa? karena kegiatan ini sangat penting sebagai wadah bagi peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang teknik dalam penyembelihan hewan ternak yang benar dan sesuai syariat Islam,” katanya.

“Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian tukang sembelih yang ada di masyarakat belum semuanya mengetahui prosedur penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam,” sambungnya.

Uli menambahkan, kedepan semua warung-warung makan yang menyediakan daging sebagai bahan konsumsi wajib mengantongi sertifikasi halal, dengan catatat dagingnya bersumber dari Rumah Potong Hewan/Unggas Halal.

Sementara, Direktur Pusjilal Institut sekaligus Instruktur LPK Pusjilal, Dr. Waspada Santing mengatakan bahwa mekanisme pelatihan JULEHA sudah terstandarisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Pelatihan ini cukup ketat sebab standarnya sudah ditetapkan oleh BPJPH. Semua materi wajib diikuti oleh peserta,” ucapnya.

Menurut Dr. Waspada, saat ini telah diterapkan aturan bahwa seluruh makanan dan minuman yang diperjualbelikan di seluruh Indonesia wajib tersertifikasi kehalalannya, begitu pula untuk daging-dagingan.

Senada, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Enrekang, Muh. Husain Kamaruddin menguraikan bahwa dengan mengikuti pelatihan JULEHA ini, akan memberikan izin kepada para juru sembelih untuk menjadi penyembelih hewan yang profesional.

“Tukang sembelih yang ada di kampung-kampung perlu mendapatkan edukasi tentang teknik penyembelihan hewan secara praktis dan profesional. Apalagi tukang sembelih sudah banyak yang sepuh, maka melalui kegiatan ini diharapkan ada kaderisasi,” tukas Husain.

Plt. Rektor UNIMEN, Dr. Ismail yang hadir membuka kegiatan mengatakan, Halal Center UNIMEN akan terus mendukung program-program yang dibutuhkan oleh masyarkat termasuk pelatihan JULEHA.

“Saat ini, banyak program Pemerintah yang memerlukan sertifikasi kehalalan, misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disana ada banyak daging yang disajikan, jadi wajib dipastikan kehalalannya melalui sertifikasi,” ujarnya.

Ismail menjelaskan bahwa Kabupaten Enrekang punya potensi ternak yang luar biasa, apalagi pada saat Idul Qurban. Sehingga keberadaan Halal Center UNIMEN sangat penting untuk mendukung upaya menjamin kehalalan daging tersebut.

Seremoni pembukaan Juru Sembelih Halal juga dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang Hasan Basri, S.P., M.Si., Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Nakertrans Kabuoaten Enrekang, Hasbar, S.IP., M.Si. serta sejumlah pejabat struktural UNIMEN. (Sry)