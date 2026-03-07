Personel Satgas TMMD Ke-127 Bangun Tugu Prasasti, Tanda Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa

BULUKUMBA, Upeks.co.id–Personel Satgas TMMD ke-127 terus menuntaskan berbagai sasaran kegiatan di lokasi TMMD. Salah satunya dengan membangun tugu prasasti sebagai tanda Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa kepada masyarakat, Sabtu (7/3/2026).

Pembangunan tugu prasasti tersebut dikerjakan langsung oleh personel Satgas TMMD sebagai simbol bahwa program TMMD telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Tugu ini nantinya akan menjadi penanda sekaligus kenang-kenangan atas kebersamaan TNI dan masyarakat dalam membangun desa.

Selain sebagai tanda selesainya program TMMD, tugu prasasti juga menjadi bukti nyata pengabdian TNI kepada rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Personel Satgas TMMD bersama warga setempat tampak bergotong royong menyelesaikan pembangunan tugu tersebut agar dapat segera rampung sebelum penutupan TMMD ke-127.

Dengan adanya tugu prasasti ini, diharapkan masyarakat dapat terus mengingat semangat kebersamaan dan gotong royong yang terjalin selama pelaksanaan program TMMD, sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun negeri dari desa. (sufri)

