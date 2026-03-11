Perkuat Strategi & Implementasi ESG Pasca Merger, XLSMART Berhasil Raih Rating 2 Sustainable Fitch

JAKARTA, UPEKS–PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berhasil meraih Entity Rating “2” dengan skor 67 dari Sustainable Fitch setelah dinilai memiliki kinerja keberlanjutan yang baik. Penilaian ini menegaskan komitmen XLSMART dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis dan tata kelola perusahaan, khususnya pasca merger pada April 2025.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys mengatakan, “Kami sangat bangga berhasil meraih rating yang bagus dari Sustainable Fitch. Peringkat ini menjadi validasi independen atas komitmen XLSMART dalam membangun bisnis yang berkelanjutan pasca merger. Komitmen kami adalah menetapkan dan menerapkan ESG sebagai fondasi utama dalam strategi dan implementasi tata kelola perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan.”

XLSMART berhasil meraih peringkat ini karena dinilai memiliki aktivitas bisnis perusahaan yang memberikan dampak lingkungan dan sosial yang positif, terutama melalui penyediaan jaringan telekomunikasi yang efisien energi serta perluasan konektivitas digital yang mendukung inklusi sosial, termasuk bagi wilayah yang masih kurang terlayani. Berdasarkan kontribusi tersebut, XLSMART juga ditetapkan sebagai “social pure player”, yang mencerminkan peran sosial perusahaan sebagai bagian inti dari model bisnisnya. Proses penilaian untuk pencapaian rating ini dilakukan sejak November 2025 sampai dengan Januari 2026.

Dari aspek lingkungan, XLSMART dinilai memiliki tingkat pengungkapan yang mencakup emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3, serta data terkait energi, air, dan limbah. Perusahaan juga telah menetapkan target lingkungan jangka pendek dan jangka panjang yang berfokus pada pengurangan emisi sebagai bagian dari upaya menekan dampak lingkungan dari operasional jaringan.

Merza menambahkan, keseriusan kami untuk menjadi perusahaan yang sustain juga kami buktikan dengan sejak tahun lalu kami menerapkan konsep Zero Waste Landfill dalam setiap penyelenggaraan kegiatan seperti AXIS Nation Cup 2025 dimana kami berhasil mengelola sampah selama penyelenggaraan AXIS Nation Cup 2025 sebanyak 4.200 kilogram. Sampah tersebut tidak langsung dibuang, tetapi dipilah dan diolah melalui berbagai skema pengelolaan berkelanjutan sehingga tidak membebani tempat pemrosesan akhir (TPA). Tahun ini konsep serupa juga kami terapkan pada acara Ultraverse Festival yang sukses digelar akhir Januari yang lalu.

Ke depan, XLSMART akan terus memperkuat implementasi ESG secara terukur sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi investor, ujar Merza.

Sustainable Fitch merupakan lembaga pemeringkat dan penyedia opini keberlanjutan global yang menilai kinerja, komitmen, serta integrasi aspek lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnis dan manajemen perusahaan. Peringkat Sustainable Fitch menggunakan skala 1 hingga 5, dengan 1 sebagai peringkat terbaik, serta skor 0 hingga 100, dan menjadi salah satu rujukan bagi investor dan komunitas keuangan dalam pengambilan keputusan berbasis ESG.(rls)