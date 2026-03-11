Pererat Tali Silaturahmi, GMTD Tbk Buka Bersama dengan Karyawan  

MAKASSAR, UPEKS —Dalam rangka mempererat tali silaturahmi di antara sesama karyawan dan memperkuat nilai kekeluargaan di lingkungan perusahaan, PT GMTD Tbk mengadakan kegiatan buka puasa bersama pada hari Selasa 10 Maret 2026, bertempat di Hotel Ibis Losari Makassar.

Kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih 309 karyawan dan COO PT GMTD Tbk Jemmy Andreas Persang serta jajaran manajemen lainnya, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

COO PT GMTD Tbk Jemmy Andreas Persang menyampaikan bahwa Buka Puasa Bersama ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Ramadhan sebagai wujud komitmen dalam membangun budaya kerja yang harmonis, saling menghargai, dan penuh kebersamaan di antara seluruh insan perusahaan.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi di antara para karyawan dan memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Kami berharap nilai-nilai positif yang terbangun dalam suasana Ramadhan dapat terus tercermin dalam kinerja dan kolaborasi seluruh karyawan”, ungkap Jemmy.

Jemmy juga menambahkan, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi Perusahaan atas kerja keras karyawan dalam mengembangkan GMTD, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan penuh semangat kebersamaan.

Selanjutnya, karyawan mendengarkan tausiyah Ramadan yang dibawakan oleh Ustad Muhammad Asdar, SQ, S.Pd, yang bertemakan ‘Pentingnya Silaturahmi’ yang mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Ramadhan sebagai momen meningkatkan spiritualitas, memperkuat integritas, serta mempererat hubungan antar sesama.

“Manusia diciptakan memiliki potensi akal dan nafsu yang diuji selama bulan Ramadhan untuk digunakan ke hal2 yang positif. Manusia juga diciptakan untuk saling bersilaturahmi, apabila ada perbedaan dikesampingkan, jangan sampai adanya perbedaan membuat kita terpecah belah”, ungkap Ustadz Asdar.

Selain tausiyah dan ajang silaturahmi antar karyawan, kegiatan Buka Puasa Bersama ini juga diramaikan dengan pengundian doorprize, ditutup dengan santap hidangan buka puasa bersama dan mengabadikan kegiatan dengan foto bersama seluruh staff dan Manajemen PT GMTD Tbk, serta shalat Maghrib berjamaah yang semakin menambah kekhidmatan suasana Ramadan.(*)