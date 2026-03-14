Pererat Silaturahmi, SatIntelkam Polres Pinrang Gelar Buka Puasa Bersama Pengurus OKP

PINRANG, Upeks.co.id–Satuan Intelkam Polres Pinrang menggelar Buka Puasa bersama dengan sejumlah pengurus dan anggota OKP se-Kabuoaten Pinrang.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula The M Hotel Pinrang ini dihadiri langsung Kasat Intelkam Polres Pinrang AKP Erwin bersama KBO dan para Kanit di jajarannya.

Kasat Intelkam Polres Pinrang, AKP Erwin dalam sambutannya mengatakan buka puasa bersama ini menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat, khususnya para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih baik serta mempererat hubungan kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Pinrang,” ujar AKP Erwin.

Olehnya, Erwin juga berharap, kolaborasi yang selama ini telah berjalan cukup baik bisa terus berlanjut. (CALU)

