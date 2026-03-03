Pererat Silaturahmi Ramadan, PT Charoen Pokphand Food Division Buka Puasa Bersama PWI Sulsel

MAKASSAR, Upeks— PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CP) Food Division menggelar kegiatan buka puasa bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Mercure Makassar Nexa Pettarani pada Selasa, 3 Maret 2026.

Buka puasa bersama ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara dunia usaha dan insan pers di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

Selain sebagai ajang kebersamaan di bulan Ramadan, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan penceramah M. Farid Wajedi yang dikenal dengan sebutan “Ustad Gaul”. Ceramah yang dibawakan dikemas dengan gaya santai dan komunikatif, namun tetap sarat pesan moral.

Perwakilan Manajemen PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (Food Division), Gun Affandy, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi para tamu undangan yang turut meramaikan kegiatan buka puasa bersama tersebut.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda yang digelar di sembilan kota secara nasional. Makassar menjadi kota keempat dalam pelaksanaan program tersebut.

Sekretaris PWI Sulsel, Faisal Palapa, menegaskan bahwa peran dunia usaha dalam mendukung media dan kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Sinergi ini tentu kita apresiasi dengan sangat luar biasa karena dukungan yang diberikan selama ini konsisten berkontribusi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Faisal berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat secara langsung.

Melalui kegiatan ini diharapkan kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat hubungan baik antara perusahaan dan media.