“Perang Saudara” Warnai Hari Ketiga Padel Senior Ramadhan League 2026 di Makassar



Makassar,Upeks.co.id– Memasuki hari ketiga pelaksanaan Padel Senior Ramadhan League 2026, atmosfer persaingan di Lapangan Padel REBOUND, Jalan Karunrung, Makassar, kian memanas, Selasa (3/3/2026). Sejumlah pertandingan berlangsung sengit dan mayoritas harus ditentukan melalui babak tiebreak.

Ketatnya persaingan menunjukkan kekuatan antar pasangan yang semakin berimbang. Hampir seluruh laga pada hari ketiga berakhir lewat tiebreak, menandakan kesiapan fisik, teknik, serta strategi para peserta yang tampil maksimal di setiap pertandingan.

Ketua Penyelenggara, Lally Hody, menilai kompetisi tahun ini berlangsung jauh lebih kompetitif.

“Pertandingan semakin seru. Kekuatan antar tim makin berimbang dan ini sangat baik untuk perkembangan olahraga padel di Makassar,” ujarnya.

*Duel Saudara Jadi Sorotan

Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah “perang saudara” antara pasangan Tilly Hudury–Verdy99 melawan Hudly Hudury–Rudy Sjamsuddin. Pertandingan berlangsung selama 48 menit dan harus diselesaikan melalui tiebreak.

Hudly Hudury–Rudy Sjamsuddin akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 15/6, 10/11, dan tiebreak 10/8. Kemenangan tersebut mengantarkan mereka ke posisi kedua klasemen sementara dengan catatan empat kali menang dan satu kali kalah.

Sementara itu, pasangan Danny Pomanto–VJ masih kokoh di puncak klasemen. Mereka mencatatkan lima kemenangan tanpa kekalahan hingga hari ketiga kompetisi.

*Perebutan Empat Besar Masih Terbuka

Persaingan menuju babak empat besar masih terbuka lebar. Sedikitnya lima pasangan masih berpeluang mengamankan posisi ketiga dan keempat klasemen, yakni:

1. Tilly Hudury – Verdy99

2. Ilham Gazaling – Chandra

3. Hoist Bachtiar – Verdy Lolo

4. Aslam Patonangi – Oye

5. Ilham Mattalatta – Charles

Penentuan posisi empat besar dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, 5 Maret 2026.

Dengan tensi pertandingan yang terus meningkat, Padel Senior Ramadhan League 2026 diprediksi akan menghadirkan laga-laga dramatis hingga babak akhir. (***)