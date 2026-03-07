Penuh Keakraban, Bharaduta Dermaga Polres Pelabuhan Makassar Bagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum istimewa bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah sekaligus mempererat tali silaturahmi.

Semangat kebersamaan itulah yang diwujudkan oleh Bharaduta Dermaga Polres Pelabuhan Makassar dengan menggelar berbagi takjil kepada masyarakat serta buka puasa bersama.

Bharaduta Dermaga yang merupakan personel Polri lulusan Diktukba Gelombang Kedua Tahun 2003 (Angkatan 23) memanfaatkan momen Ramadan untuk menghadirkan kegiatan sosial yang sarat makna.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antaranggota, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di jalan saat waktu berbuka puasa tiba.

Ketua Bharaduta Dermaga, Aiptu Alif, mengatakan bahwa sebelum melaksanakan buka puasa bersama, para anggota terlebih dahulu membagikan takjil kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

“Sebelum buka bersama, kami berbagi keberkahan dengan membagikan takjil kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar mereka yang masih dalam perjalanan dapat berbuka dengan mudah,” ujar Aiptu Alif, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Tidak hanya dihadiri oleh para anggota Bharaduta Dermaga, tetapi juga turut diramaikan oleh keluarga para personel yang hadir untuk merasakan kebersamaan dalam suasana Ramadan.

Kehadiran keluarga menambah nuansa kekeluargaan dalam kegiatan tersebut. Tawa, cerita, dan kebersamaan menjadi warna tersendiri yang memperkuat hubungan emosional di antara para anggota Bharaduta Dermaga.

Aiptu Alif berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai upaya menjaga kekompakan dan solidaritas di antara anggota.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk memperkuat rasa solidaritas dan kekompakan di antara anggota, sehingga kami dapat semakin solid dalam menjalankan tugas-tugas ke depan,” harapnya.

Melalui kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama ini, Bharaduta Dermaga Polres Pelabuhan Makassar tidak hanya mempererat silaturahmi internal, tetapi juga menunjukkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan, melainkan juga melalui kepedulian sosial dan semangat berbagi di bulan penuh berkah.(Jay)