Pengamat Sarankan Ilham Ari Fauzi Bawa Visi PPP Sulsel Menuju Pemilu 2029 Saat Road Show

MAKASSAR, UPEKS— Meski belum resmi dilantik, Ketua DPW PPP Sulsel Ilham Ari Fauzi berencana melakukan road show ke sejumlah daerah dalam waktu dekat sebagai langkah awal konsolidasi organisasi.

Agenda utama dari kunjungan tersebut adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai dalam menyongsong Pemilu 2029.

Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai rencana road show yang akan dilakukan Ilham Ari Fauzi merupakan langkah tepat di awal masa kepemimpinannya.

“Seringkali pada partai politik, kepemimpinan baru selalu membutuhkan fase konsolidasi agar hubungan antara pimpinan wilayah dan struktur di daerah bisa kembali terhubung secara emosional dan organisatoris,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Menurut Asratillah, momentum tersebut penting bagi PPP Sulsel yang membutuhkan energi baru setelah melalui beberapa siklus politik yang tidak selalu mudah.

Turun langsung ke daerah, kata dia, akan memberi pesan bahwa ketua baru tidak hanya memimpin dari kantor, tetapi juga hadir untuk mendengar langsung aspirasi kader di lapangan.

Ia menilai dalam agenda road show tersebut Ilham Ari Fauzi sebaiknya membawa gagasan strategis terkait arah besar partai menuju Pemilu 2029.

“Kader di daerah biasanya ingin mengetahui arah besar partai ke depan. Karena itu Ilham Ari Fauzi sebaiknya menyampaikan target yang jelas tentang peningkatan kursi legislatif serta strategi memperkuat basis pemilih,” ujarnya.

Menurutnya, visi yang disampaikan secara sederhana dan realistis akan membuat kader di tingkat cabang merasa dilibatkan dalam agenda besar partai.

Selain itu, Asratillah menekankan pentingnya konsolidasi organisasi menjelang pelaksanaan Muscab di tingkat kabupaten dan kota.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah konsolidasi organisasi menjelang Muscab. Saya melihat Muscab bukan sekadar pergantian pengurus tetapi juga momentum evaluasi kekuatan partai di setiap daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa forum Muscab harus menjadi ruang untuk melahirkan kepemimpinan cabang yang aktif membangun jaringan dengan masyarakat.

Menurutnya, struktur partai tidak boleh hanya hidup menjelang pemilu, tetapi harus menjadi ruang kerja politik yang terus bergerak di tengah masyarakat.

Terkait posisinya sebagai pemimpin muda di tengah banyak tokoh senior PPP, Asratillah menilai Ilham Ari Fauzi perlu menunjukkan kombinasi sikap rendah hati dan ketegasan.

“Dalam dunia politik pengalaman para senior adalah sumber pengetahuan yang sangat berharga,” ujarnya.

Namun di sisi lain, seorang ketua tetap harus mampu memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Kombinasi antara mendengar dan memimpin ini akan membuat kader merasa dihargai sekaligus percaya pada kepemimpinannya.

Ia menilai keberhasilan kepemimpinan Ilham Ari Fauzi nantinya tidak hanya ditentukan oleh program kerja, tetapi juga kemampuan membangun kebersamaan di dalam partai.

“Pada akhirnya saya melihat kunci keberhasilan Ilham Ari Fauzi bukan hanya pada program tetapi pada kemampuannya membangun rasa kebersamaan di dalam partai,” ujarnya.

Menurutnya, road show tersebut bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat kader PPP di daerah sehingga PPP Sulsel memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi kontestasi politik ke depan.

“Dalam politik sering kali yang menentukan bukan hanya strategi besar tetapi seberapa kuat ikatan emosional antara pemimpin dan kader di akar rumput,” tutupnya. (jir)