Pemkot Makassar Bekali Warga Kesiapsiagaan, Munafri Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana

MAKASSAR, Upeks.co.id — Pagi itu, suasana di Jalan Teuku Umar tidak seperti biasanya.

Sirene terdengar, warga berlarian menuju titik kumpul, sebagian lainnya membantu mengevakuasi “korban” dari rumah-rumah warga.

Namun kepanikan itu bukanlah bencana sungguhan. Itu adalah bagian dari simulasi kebencanaan yang digelar Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Di tengah simulasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berdiri menyaksikan langsung bagaimana masyarakat dilatih menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa datang kapan saja.

Bagi pria yang akrab disapa Appi itu, kegiatan seperti ini bukan sekadar latihan, tetapi bagian penting dari membangun budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat.

“Kolaborasi seluruh elemen sangat dibutuhkan. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas harus bersinergi, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem atau bencana musiman agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujarnya saat membuka kegiatan Simulasi Bencana Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar bersama Komunitas Kemakmuran Utara Makassar, Sabtu (7/3/2026).

Bencana Tidak Pernah Memilih Waktu

Di Kota Makassar, ancaman bencana bukanlah hal baru. Curah hujan tinggi kerap memicu banjir dan genangan di sejumlah kawasan. Angin kencang juga beberapa kali menyebabkan pohon tumbang.

Munafri mengingatkan bahwa bencana bisa datang kapan saja, bahkan di saat-saat yang tidak terduga.

“Bencana tidak pernah memilih waktu. Bisa terjadi saat kita berpuasa, saat malam hari, bahkan saat masyarakat sedang beraktivitas seperti biasa. Karena itu dibutuhkan antisipasi yang baik,” katanya.

Karena itu, menurutnya, kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Justru masyarakatlah yang menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi.

Simulasi seperti yang digelar BPBD Makassar menjadi sarana bagi warga untuk mengenali kondisi lingkungan mereka sendiri—mulai dari jalur evakuasi, titik aman, hingga prosedur penyelamatan yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.

Belajar dari Hal-Hal Sederhana

Dalam penjelasannya, Munafri juga menekankan bahwa bencana tidak selalu berbentuk kejadian besar seperti gempa bumi atau puting beliung.

Sering kali, kata dia, potensi bencana justru berawal dari persoalan sederhana di lingkungan warga.

Saluran air yang tersumbat, misalnya, dapat memicu banjir. Rumah yang berdiri di jalur evakuasi atau tidak memenuhi standar keselamatan juga dapat memperbesar risiko ketika bencana terjadi.

“Hal-hal kecil seperti itu harus mulai diperhatikan. Mitigasi bencana sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Makassar yang kerap terdampak banjir dan genangan, seperti kawasan Paccerakkang di Kecamatan Biringkanaya serta beberapa titik di Kecamatan Manggala.

Dalam kondisi tertentu, masyarakat juga harus memahami kapan waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi.

“Kalau air sudah mencapai ketinggian tertentu atau kondisi sudah berbahaya, maka masyarakat harus tahu kapan harus meninggalkan rumah dan mengungsi demi keselamatan,” jelasnya.

Masyarakat sebagai Garda Terdepan

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program penguatan kesiapsiagaan masyarakat di Kota Makassar.

Program tersebut melibatkan sejumlah kecamatan yang dibagi dalam tiga kawasan kemakmuran.

Pertama, Kemakmuran Utara Makassar yang mencakup lima kecamatan. Kedua, Kemakmuran Selatan Makassar dengan empat kecamatan. Ketiga, Kemakmuran Timur Makassar yang juga meliputi empat kecamatan.

“Program ini tidak hanya simulasi kebencanaan, tetapi juga ada kegiatan sosial seperti pasar murah dan buka puasa bersama,” ujarnya.

Dalam program ini, BPBD juga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana yang melibatkan sekitar 20 relawan di setiap kelurahan.

Para relawan tersebut akan dibina dan dibekali pengetahuan kebencanaan sehingga mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi bencana di wilayah masing-masing.

“Ketika ada kejadian di wilayahnya, mereka bisa langsung turun melakukan penanganan awal,” kata Fadli.

Dari Komunitas untuk Ketahanan Bersama

Menariknya, para relawan yang terlibat berasal dari berbagai komunitas masyarakat. Ada komunitas penjahit, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga komunitas perikanan.

Dengan latar belakang tersebut, mereka tidak hanya diharapkan aktif dalam penanggulangan bencana, tetapi juga mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Menurut Fadli, BPBD tidak hanya memberikan pelatihan kebencanaan, tetapi juga membantu komunitas dalam hal pembinaan, termasuk cara membuat proposal dan mengakses bantuan.

“Beberapa kelompok yang pernah kami bina bahkan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari luar Makassar,” ungkapnya.

Kegiatan simulasi itu pun terasa berbeda karena berlangsung di bulan Ramadan. Selain latihan kebencanaan, warga juga mengikuti pasar murah dan buka puasa bersama.

Bagi Munafri, momentum ini menunjukkan bahwa edukasi kebencanaan tidak harus selalu dilakukan dalam suasana formal.

Justru melalui kegiatan yang melibatkan kebersamaan masyarakat, pesan kesiapsiagaan bisa lebih mudah diterima.

Ia berharap pengalaman yang didapatkan para peserta simulasi dapat dibagikan kembali kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dengan begitu, semakin banyak warga Makassar yang memahami protokol keselamatan dan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang.

“Ini adalah contoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung program-program yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.

