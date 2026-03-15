Pemkab Maros Ajukan Empat Raperda Baru ke DPRD

MAROS, Upeks —Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Maros untuk dibahas dan ditetapkan sebagai regulasi baru.

Empat raperda yang diajukan meliputi penyelenggaraan inovasi daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan kearsipan, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maros yang dipimpin Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa bersama Wakil Ketua I Abdul Rasyid. Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur.

Muetazim menjelaskan, salah satu raperda yang diusulkan mengatur penyelenggaraan inovasi daerah. Regulasi ini dinilai penting untuk mendorong lahirnya gagasan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Inovasi daerah menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan melahirkan ide baru guna meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Ia menyebut, Kabupaten Maros termasuk daerah yang aktif mengembangkan inovasi. Pada 2023 tercatat sebanyak 46 inovasi daerah lahir dari berbagai instansi dan masyarakat.

Namun, pengembangan inovasi masih menghadapi kendala, terutama terkait periode penginputan inovasi dalam sistem Kementerian Dalam Negeri. Padahal, inovasi dapat muncul kapan saja.

Akibatnya, sejumlah inovasi yang telah dirintis belum bisa ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu penginputan pada sistem tersebut.

Selain raperda inovasi, pemerintah juga mengusulkan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini disiapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan agar kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah sejak awal.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam, mulai dari pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, hingga pelestarian lingkungan hidup, termasuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Raperda lain yang diajukan adalah Penyelenggaraan Kearsipan. Muetazim menilai regulasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan agar pengelolaan dokumen pemerintahan berjalan tertib.

Ketentuan tersebut juga merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 mengenai materi muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

Sementara raperda terakhir yang diajukan adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Aturan ini diharapkan menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti pengajuan empat raperda tersebut melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Ia menilai regulasi yang diusulkan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“DPRD akan membahas raperda ini bersama pemerintah daerah agar menghasilkan regulasi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (alf)