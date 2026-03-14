Pemkab Enrekang Silaturahmi dan Bukber, Bupati dan Wakil Bupati Serahkan 375 Paket Ramadan Bahagia

ENREKANG, UPEKS.co.id–Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa bersama di Alun-alun lapangan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Enrekang, Jumat (13/3/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Ramadan, merajut silaturahmi, menggapai hari esok yang lebih sejahtera” di isi ceramah Ramadan oleh Ustadz Dr. H.M. Natsir. Ar.

Hadir Bupati Yusuf Ritangnga dan Wakil Bupati Andi Tenri Liwang La Tinro, Ketua TP PPK Kabupaten Enrekang Ny. Hj. Ratnawati Yusuf Ritangnga dan Wakil Ketua TP PPK Kabupaten Enrekang Ny. Adinda Tenri Liwang, Ketua DPW Kabupaten Enrekang Ny. Amie Zulkarnain, Dandim 1419/Enrekang, Kapolres, Kajari, PN, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, PJ. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten, Pimpinan OPD, BUMD, BUMN, Para Camat, Para Kades dan Lurah, Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers dan Masyarakat sekitar.

Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga saat memberi sambutan mengatakan buka puasa bersama ini menjadi satu momen dan tempat untuk merajut silaturahmi, memperkuat persaudaraan dan yang paling penting adalah menyatukan kembali persepsi bersama.

“Kami sadar betul bahwa persatuan akan membawa kebaikan untuk daerah kita yang tercinta ini dan akan membawa kesejahteraan untuk Masyarakat. Panitia kegiatan ini menulis tema yang sangat luar biasa, bagaimana kita kembali menyatukan persepsi bersama, menyatukan pemikiran untuk bersama-sama untuk membangun Kabupaten Enrekang yang kita cintai bersama ini,” kata Yusuf Ritangnga.

Bupati mengatakan, ditengah kondisi fiskal yang sangat lemah, persatuan yang kokoh adalah salah satu cara untuk menyelamatkan daerah Kabupaten Enrekang yang dicintai masyarakat ini.

Kepada seluruh masyarakat dan tamu undangan Bupati dan Wakil Bupati meminta maaf jika dalam kegiatan tersebut terdapat hal-hal yang tidak berkenan.

“Sekali lagi terimakasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada penyambutan kami yang kurang baik, kurang memuaskan hati untuk itu kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tutup H. Muh. Yusuf Ritangnga.

Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan sosial. Dalam kesempatan ini Bupati dan wakil Bupati menyerahkan secara simbolis 375 Paket Ramadan Bahagia dari Baznas Enrekang, Bantuan Gagal Panen dan penyerahan sertifikat tanah gratis kepada perwakilan yang telah ditunjuk.

Selain itu, Bupati Yusuf Ritangnga dan Ketua TP PPK Kabupaten Enrekang Ny. Hj. Ratnawati Yusuf Ritangnga juga berbagi berkah Ramadan kepada anak-anak Yatim Piatu dari Panti Asuhan Ridha Muhammadiyah Enrekang. Dari seluruh momen berbagi ini, tampak Dandim, Kapolres dan Ketua DPRD juga ikut serta dalam penyerahan bantuan. (Sry)