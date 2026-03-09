Pelindo Regional 4 Siapkan 20 Terminal Penumpang Hadapi Mudik Lebaran 2026

Layanan Difokuskan di Lima Pelabuhan Utama

MAKASSAR, UPEKS–PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat kesiapan layanan kepelabuhanan untuk menghadapi periode Angkutan Lebaran 1447 H/2026 M. Berbagai langkah operasional disiapkan untuk memastikan kelancaran arus penumpang yang diproyeksikan meningkat pada momentum mudik tahun ini.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan bahwa perusahaan telah menyiapkan berbagai aspek pelayanan di seluruh pelabuhan yang dikelola di kawasan Indonesia Timur, khususnya pada terminal penumpang yang menjadi simpul utama mobilitas masyarakat selama musim mudik.

“Pelindo Regional 4 telah menyiapkan seluruh fasilitas dan operasional terminal penumpang untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026. Kami memastikan layanan kepelabuhanan berjalan optimal, mulai dari kesiapan fasilitas terminal, pengaturan arus penumpang, hingga koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait,” ujar Abdul Azis.

Dia menjelaskan, selama periode Angkutan Lebaran Pelindo Regional 4 mengoperasikan 20 terminal penumpang di berbagai pelabuhan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur guna memastikan pelayanan dapat berjalan lancar dan aman bagi masyarakat pengguna transportasi laut.

Selain kesiapan infrastruktur, Pelindo juga memastikan standar keselamatan operasional tetap menjadi prioritas utama. Pelindo juga melakukan transformasi dengan melaksanakan layanan sepenuh hati melalui peningkatan fasilitas terminal penumpang.

Pada periode pelayanan sebelumnya, operasional terminal penumpang di wilayah Regional 4 tercatat berjalan dengan baik tanpa adanya kecelakaan maupun fatality selama masa pelayanan penumpang.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M. Palesang menambahkan bahwa selama periode Angkutan Lebaran tahun ini, perusahaan juga melakukan pemetaan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama periode mudik Lebaran tahun ini.

“Berdasarkan evaluasi operasional tahun sebelumnya, terdapat beberapa pelabuhan yang menjadi titik dengan arus penumpang terbesar, yakni Makassar, Balikpapan, Ambon, Parepare, dan Ternate. Kelima pelabuhan ini menjadi fokus penguatan pelayanan selama periode Angkutan Lebaran,” jelas Yusida.

Menurut dia, berbagai langkah operasional telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk optimalisasi fasilitas terminal penumpang, penguatan koordinasi dengan operator kapal, serta peningkatan pengaturan arus penumpang di area pelabuhan.

“Kami melakukan penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk operator kapal, KSOP, serta instansi terkait lainnya, agar seluruh proses pelayanan penumpang selama masa mudik Lebaran dapat berjalan dengan tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” katanya.

Dengan kesiapan tersebut, Pelindo Regional 4 optimistis pelayanan penumpang selama periode Angkutan Lebaran 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan Indonesia Timur.