Pegadaian Makassar Serahkan Emas 124 Gram ke Nasabah Makassar

MAKASSAR,—Even Pegadaian Kantor Wilayah VI SulselBarRa Maluku bertajuk Ramadan Bareng Tring! di Atrium Mall Panakkukang, Minggu (1/3/2026) ramai dikunjungi pengunjung.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan berbagai agenda menarik seperti lomba busana muslim anak, games Golden Box, tebus murah emas, talkshow, bazar UMKM, serta berbagai hiburan lainnya.

Pimpinan Kanwil VI Pegadaian SulselBarRa Maluku, Pratikno menjelaskan, kegiatan tersebut turut melibatkan sekitar 20 UMKM binaan Pegadaian di Kota Makassar, yang bergerak di bidang food, beverage, dan fashion.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan lelang dari kantor cabang Pegadaian serta tenant dari anak perusahaan Galeri 24.

“Kami juga menyediakan ruang bermain anak. Tahun lalu banyak orang tua kesulitan karena tidak ada tempat bermain, jadi tahun ini kami siapkan area khusus untuk anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini digelar untuk semakin memperkuat gaung aplikasi digital Pegadaian, Tring!.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hadiah program undian Badai Emas Pegadaian periode Oktober 2025.

Salah satu nasabah dari Makassar berhasil meraih hadiah emas batangan seberat 124 gram.

Selain itu, Pegadaian juga menghadirkan berbagai hadiah spektakuler, seperti grand prize tabungan emas 1 kilogram, 12 mobil niaga Grand Max, paket wisata luar negeri, tablet Samsung, serta 12 emas batangan masing-masing 124 gram.

“Hadiah tersebut sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Pegadaian ke-124. Kami juga menyiapkan 400 tabungan emas sebagai simbol usia Pegadaian,” jelasnya.

Rini, warga Makassar penerima hadiah emas 124 gram, mengaku tidak menyangka mendapat rezeki tersebut.

“Kaget dan bersyukur. Ini memotivasi saya untuk terus bertransaksi di Pegadaian. Rencananya hadiah ini akan saya tabung kembali,” tandasnya. (*)