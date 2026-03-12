Pegadaian Kanwil VI SulselBarRa Maluku Santuni Anak Yatim dalam Kegiatan Safari Ramadhan

Makassar, Upeks– PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Sulawesi Selatan, Barat dan Maluku (Kanwil VI SulselBarRa Maluku) menggelar kegiatan Safari Ramadhan yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Gammara, Makassar, pada Senin (9/3).

Kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan bagian dari komitmen PT Pegadaian dalam meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Pembina Kanwil SulselBarRa Maluku, Ferdian Timur Satyagraha, yang dalam kesempatan tersebut menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim.

Dalam sambutannya, Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan menjadi momentum bagi Pegadaian untuk berbagi kebahagiaan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yatim.

“Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, Pegadaian ingin terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga santunan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi adik-adik kita,” ujarnya.Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah Ramadhan, doa bersama, serta rangkaian kegiatan kebersamaan yang diikuti oleh jajaran manajemen dan insan Pegadaian Kanwil VI SulselBarRa Maluku. Melalui kegiatan ini, PT Pegadaian berharap dapat terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekaligus menjadikan momentum Ramadhan sebagai sarana memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan keberkahan.