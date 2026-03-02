Pastikan Keandalan Listrik selama Ramadan dan Idul Fitri, PLN UID Sulselrabar Siagakan 73 Posko Kelistrikan dan 2.315 Personel

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menyiagakan 73 posko siaga kelistrikan dan 2.315 personel guna menjaga pasokan listrik tetap aman dan andal selama Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kelancaran periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, mulai dari sisi distribusi listrik, personel, hingga peralatan pendukung.

“Selama bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri, kami memastikan kesiapan pasokan listrik agar seluruh masyarakat bisa aman, tenteram, dan bisa menjalankan ibadah serta berkumpul dengan keluarga dalam suasana yang hangat,” ujar Edyansyah.

Edyansyah juga menegaskan bahwa dalam momen Ramadan ini, PLN siap mengerahkan segala upaya untuk menjaga keandalan listrik dan melayani seluruh kebutuhan pelanggan agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman di tengah cuaca yang seringkali tidak menentu. “Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menjaga kecukupan pasokan listrik di sistem Sulawesi Bagian Selatan,” pungkas Edyansyah.

Dirinya mencatat bahwa untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna kendaraan listrik yang ingin bepergian pada momen Ramadan dan Idul Fitri, PLN telah menyediakan 69 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 53 lokasi di Sulselrabar.

Edyansyah menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, PLN juga menyiapkan alat pendukung dalam periode Siaga, di antaranya 152 genset, 30 uninterruptible power supply (UPS), 79 unit gardu bergerak (UGB), 13 crane, 308 mobil, dan 169 motor operasional. Tak hanya itu, 10 tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) juga turut disiagakan.

Di samping itu, kata Edyansyah, PLN telah melakukan pemeliharaan rutin lebih awal sehingga saat ini jaringan distribusi dalam kondisi aman. “Apabila melihat potensi atau terjadi gangguan listrik, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada PLN melalui fitur Pengaduan di aplikasi PLN Mobile,” tutup Edyansyah. (*)