Pastikan Distribusi Air Bersih Terpenuhi, Perumda Air Minum Tirta Jene Berang Buka Pelayanan Aduan Selama Libur Lebaran

GOWA, UPEKS.co.id–Mengantisipasi ketersediaan kebutuhan layanan air bersih selama masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Perumda Air Minum Tirta Jene Berang Kabupaten Gowa tetap membuka pelayanan pengaduan bagi pelanggan. Layanan tersebut disiapkan agar masyarakat tetap dapat menyampaikan keluhan terkait distribusi air bersih selama libur Lebaran.

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Jene Berang, Abdul Malik Abbas mengatakan, pihaknya menyiapkan petugas piket yang akan tetap bertugas selama masa libur guna memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Hal ini dilakukan agar setiap gangguan yang terjadi dapat segera ditangani dengan cepat

“Selama libur Lebaran kami tetap membuka layanan pengaduan bagi pelanggan. Petugas teknis juga tetap siaga selama 24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk,” ujarnya, Minggu (15/3/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika terjadi gangguan distribusi air, kebocoran pipa, maupun keluhan pelayanan lainnya. Laporan tersebut nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis yang bertugas.

“Selama libur lebaran kantor pelayanan loket pembayaran tutup, namun dari tim teknis tetap bekerja selama 24 jam yang siap melayani melayani pengaduan dari masyarakat kshususnya pelanggan Perumda air minum tirta jene berang. Kami menyiapkan nomor aduan pelanggan yang bisa dihubungi ke Hotline kami 0411-8220242 atau via WhatsApp dan Instagram Perumda Air Minum Tirta Jeneberang, pelanggan juga dapat melapor langsung ke kantor, Insya Allah, keluhan didalam pelayanan air, kami akan tindaklanjuti secepatnya, “ungkap Abdul Malik Abbas.

Selain itu, kata Malik Abbas petugas lapangan juga melakukan pemantauan terhadap jaringan distribusi air guna memastikan pasokan air bersih kepada masyarakat tetap stabil selama masa Libur Lebaran Idulfitri.

Perumda Tirta Jene Berang juga mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak selama masa libur Lebaran agar kebutuhan air dapat terpenuhi secara merata.

Dengan dibukanya layanan pengaduan tersebut, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan optimal meskipun berada dalam suasana libur hari raya. (Sofyan).

