Partai Nasdem Makassar, Bagi Takjil di Dua Kecamatan

MAKASSAR, Upeks.co.id — Partai NasDem Kota Makassar kembali turun membagikan takjil kepada masyarakat umum. Hal itu terlihat di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Panakukang.

Pengurus hingga kader ambil bagian dalam pembagian takjil. Senyum sapa mereka membuat masyarakat menyambut hangat kegiatan tersebut.

Di Kecamatan Bontoala pembagian takjil menyasar para pedagang dan pengendara yang melintas di Jalan Pasar Terong, Rabu (11/3/2025).

“Pedagang, Pengendara ojek, itu sasarannya yang sementara mau buka puasa terus harus buka di jalan itu yang kita berikan,” ucap M Rahmat, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Bontoala.

Sementara itu di Kecamatan Panakukang, pembagian takjil berlangsung di Jalan Pengayoman, Kamis (12/3/2026).

Ketua DPC Nasdem Kecamatan Panakukang, A Rahmat mengatakan, sekitar 200 takjil berupa snack dibagikan kepada kaum duafa dan ojol yang melintas.

“Semua struktur dari Nasdem Kecamatan ikut turun membagi dengan sasaran seperti pendengara ojek online,” katanya.

Ketua Nasdem Makassar, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa ada ratusan takjil yang dibagikan selama 15 hari yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah itu lebih banyak agar semua masyarakat bisa dapat.

“Sementara titiknya itu menyesuaikan dengan pengurus kecamatan. Karena kan ini kan melibatkan struktur,” katanya.

Cicu–sapaan akrabn Andi Rachmatika Dewi mengatakan, kegiatan bagi-bagi takjil sudah menjadi agenda rutin Partai Nasdem di Bulan Ramadan.

“Terus nanti akan ada lagi kegiatan kunjungan ke panti untuk penyerahan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Cicu berharap masyarakat bisa menjalankan puasa dengan lancar di bulan Ramadan. Selain itu, berkah dari bulan suci ini bisa dirasakan.

“Semoa kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat lah, serta bisa saling berbagilah. Ini kan bulan yang penuh berkah,” tutupnya. (*)