Operasi Ketupat 2026, Polres Pangkep Siapkan Pospam dan Tempat Istirahat Pemudik

Polres Pangkep menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2026 yang diselenggarakan oleh di Halaman Mapolres Pangkep, Kamis (12/3/2026).

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Pangkep, AKBP Muhammad Husni Ramli, dihadiri Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL),bersama jajaran Forkopimda ini mempertegas sinergi antara Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dalam menyambut Idulfitri 1447 H.

Apel gelar pasukan bertujuan memastikan kesiapan seluruh personel dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama masa mudik dan perayaan hari raya idul fitri.

Kapolres Pangkep, AKBP Muhammad Husni Ramli menjelaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 13 hingga 26 Maret 2026. Sebanyak 258 personel gabungan telah disiapkan untuk mengisi titik-titik pengamanan.

“Untuk di wilayah polres Pangkep ada 2 pos pengamanan (pospam) yang kita siapkan, dan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait ada 20 masjid yang juga dipersiapkan untuk tempat istirahat, untuk personil yang disiapkan ada 258 personil gabungan untuk operasi ketupat ini,” ujarnya.

Selain kesiapan jalur, Kapolres juga memberikan imbauan penting bagi warga yang akan melakukan perjalanan mudik. Ia menekankan pentingnya keamanan rumah yang ditinggalkan serta kondisi pengendara dan kelaikan kendaraan.

“Untuk himbauan kepada masyarakat, yang meninggalkan rumah kita arahkan untuk selalu mengecek aliran listrik, air dan jangan lupa menitipkan minimal kepada tetangga kalau bisa kepada satuan kami yaitu di polsek disampaikan agar bisa dilakukan patroli,” tambahnya.

Bagi para pengendara, Kapolres mengingatkan untuk memastikan kesehatan pribadi serta kelaikan kendaraan sebelum berangkat. Jika terjadi kendala, masyarakat diminta segera menghubungi kantor kepolisian terdekat atau layanan call center 110 untuk tindak lanjut cepat.

Kehadiran Bupati Pangkep dalam apel ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Aparat Keamanan guna memastikan arus mudik di wilayah Kabupaten Pangkep berjalan aman, lancar, dan kondusif. (Sah)