Novotel Makassar Grand Shayla Gelar Pameran di TSM, Tawarkan Promo Eksklusif dan Hadiah Spektakuler

Makassar,Upeks.co.id– Novotel Makassar Grand Shayla kembali menghadirkan pameran promosi dengan berbagai penawaran eksklusif dan hadiah spektakuler di Trans Mall Makassar pada 2–8 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari pameran sebelumnya yang digelar pada November 2025.

Selama tujuh hari pelaksanaan, pengunjung dapat memperoleh sejumlah promo khusus yang hanya berlaku selama periode pameran. Penawaran tersebut mencakup harga kamar spesial mulai Rp785.000 per malam termasuk sarapan untuk dua orang, paket pernikahan mulai Rp42.000.000, hantaran Lebaran mulai Rp425.000 per paket, serta hampers Lebaran mulai Rp750.000 per paket.

Selain promo harga, setiap transaksi selama pameran juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendapatkan berbagai hadiah. Hadiah tersebut antara lain souvenir eksklusif, voucher menginap gratis, hingga kesempatan menikmati kopi dan sarapan setiap hari selama satu tahun di Novotel Makassar Grand Shayla.

General Manager Novotel Makassar Grand Shayla, Posma Malino Silitonga mengatakan, pameran ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat Makassar dan sekitarnya.

“Melalui pameran ini, kami ingin memberikan nilai lebih kepada tamu setia maupun calon tamu. Tidak hanya menghadirkan harga terbaik, tetapi juga pengalaman yang berkesan serta kesempatan memenangkan hadiah spesial. Ini menjadi momen yang tepat untuk merencanakan staycation, pernikahan, maupun kebutuhan hampers Lebaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh paket yang ditawarkan dirancang dengan standar kualitas premium, mulai dari layanan profesional, sajian kuliner, hingga detail dekorasi yang elegan.

Melalui kegiatan ini, manajemen berharap masyarakat Makassar dapat memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan serta mengunjungi langsung booth Novotel Makassar Grand Shayla di area pameran Trans Mall Makassar selama periode berlangsung. (***)