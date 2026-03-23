Naik Podium Moto3 Brasil, Veda Ega Pratama Cetak Sejarah dan Harumkan Nama Indonesia

BRASIL UPEKS— Veda Ega Pratama berhasil mencetak sejarah baru bagi Indonesia di dunia balap motor internasional dengan finis di posisi ketiga pada balapan Moto3 Brasil yang berlangsung di Autódromo Internacional Ayrton Senna, Minggu malam WIB, 22 Maret 2026. Ini merupakan pencapaian terbesar Veda dalam kariernya yang baru memasuki musim debut di kelas Moto3.

Meski memulai balapan dari posisi keempat, Veda sempat terlempar ke posisi 10 sebelum balapan dihentikan sementara akibat insiden yang melibatkan Scott Ogden. Red flag muncul pada putaran ke-14, sehingga balapan harus dilanjutkan dengan sisa lima putaran. Momen inilah yang menjadi titik balik bagi pebalap asal Wonosari tersebut.

Veda menunjukkan ketangguhan dan keahliannya dengan melaju menyalip satu per satu pesaingnya. Pada putaran terakhir, ia berhasil menyalip Alvaro Carpe untuk merebut posisi ketiga dan mengamankan podium di belakang Maximo Quiles dan Marco Morelli dari tim Aspar.

Debutan Bersinar dan Rekor Nasional

Ini bukan kali pertama Veda mencuri perhatian di Moto3 musim ini. Pada seri pembuka di Thailand, ia sudah menunjukkan performa impresif dengan finis di posisi kelima. Keberhasilannya naik podium di Brasil menandai pencapaian luar biasa sebagai pebalap debutan yang langsung mampu bersaing di barisan depan.

“Ya, saya akhirnya bisa finis tiga teratas di grand prix kedua saya. Ini pencapaian terbesar saya untuk saat ini,” kata Veda Ega Pratama usai balapan. Ia pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.

“Pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke semua orang Indonesia, para sponsor, keluarga saya yang menonton di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa!” pungkasnya dengan penuh semangat.

Kemenangan ini juga menjadi sejarah baru karena Veda Ega Pratama adalah orang Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix Moto3. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pebalap muda Indonesia lainnya untuk terus mengukir prestasi di kancah internasional.(fjr)