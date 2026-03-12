Mudik Hepi 2026, Telkomsel Berangkatkan 200 Pelanggan Lebaran di Kampung Halaman

MAKASSAR, UPEKS– Telkomsel di Makassar resmi memberangkatkan 200 saudara kita yang membutuhkan, agar mereka dapat mudik merayakan Ramadan dan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman.

Keberangkatan ini merupakan bagian dari Mudik Hepi 2026, gerakan gotong royong berbasis Telkomsel Poin yang mengajak pelanggan berdonasi dengan menukar setiap 500 Poin (setara Rp5.000) melalui aplikasi MyTelkomsel selama 18 Februari–10 Maret 2026. Seluruh donasi kemudian dikonversi menjadi tiket bus dan kapal, terintegrasi langsung ke program nasional Mudik Bersama BUMN. Secara nasional, Telkomsel memberangkatkan 1.100 orang di Program Mudik Hepi.

Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk pulang saat Lebaran. Mudik Hepi hadir sebagai jembatan sederhana yang mengubah Poin yang kadang belum sempat ditukar, menjadi kepulangan yang benar-benar berarti, memberikan rasa aman dan nyaman serta manfaat yang nyata.

Rute dan Jadwal Keberangkatan

-Bus (+500 peserta):10 bus dari Jakarta menuju Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta (via Solo), dan Surabaya.

-Kapal (+600 peserta): Balikpapan–Surabaya (14 Maret, KM Dorlonoda), Makassar–Surabaya (15 Maret, KM Lubokantoi), Batam–Tanjung Priok (18 Maret, KM Ngapulu).

Vice President Consumer Business Team Area Panasuka, Muharlis, menuturkan, bagi banyak orang, mudik bukan sekadar perjalanan.

“Ini tentang memeluk orang tua, kerabat, atau orang tercinta, menenangkan rindu, dan menyokong harapan. Melalui Mudik Hepi, kami mengajak pelanggan mengubah Poin menjadi tiket pulang yang membawa kebahagiaan. Kami berterima kasih untuk setiap Poin yang didonasikan oleh pelanggan Telkomsel dan disalurkan untuk manfaat yang nyata. Gotong royong inilah wujud komitmen Telkomsel untuk Melayani Sepenuh Hati, dengan menghadirkan manfaat teknologi yang bermakna bagi manusia,”jelasnya, Kamis (12/3/2026).

Pelanggan cukup membuka MyTelkomsel + Menukarkan 500 Poin (setara donasi Rp5.000) atau kelipatannya = Donasi dikonversi menjadi tiket mudik (bus/kapal), uang saku, dan goodie bag. Penyaluran donasi dilakukan bersama Kitabisa.com, sementara perjalanan laut didukung penuh oleh PELNI.

Mudik Seru untuk Pelanggan Prestige

Selain Mudik Hepi, Telkomsel juga menyediakan Mudik Seru khusus pelanggan Prestige (Diamond & Platinum).

Program ini memungkinkan pelanggan menukarkan 3.500 Telkomsel Poin untuk mendapatkan diskon tiket perjalanan senilai Rp350.000 melalui Tiket.com, dengan kuantitas terbatas dan satu kali penukaran per nomor. Program ini memberikan alternatif perjalanan yang lebih nyaman, sekaligus jadi bentuk apresiasi bagi pelanggan setia.

Sepanjang Ramadan, pelanggan juga dapat mengikuti rangkaian program loyalitas Telkomsel lain, seperti:

– Undi Undi Hepi berhadiah paket Umroh, Toyota Zenix dan iPhone 17,

– Cuan Hepi untuk diskon buku puasa di banyak merchant favorit hingga Rp50 ribu,

– Kamis Kenyang untuk menu bowl hanya Rp10 ribu di Solaria setiap Kamis,

– Jumat Nonton untuk nonton hemat dengan tiket hanya Rp10 ribu setiap Jumat,

– Donasi Hepi, berdonasi dengan Poin untuk renovasi masjid dan buka puasa bagi saudara-saudara kita korban bencana di Sumatra.

Program-program loyalitas Telkomsel Poin memberikan lebih banyak pilihan untuk berbagai, mendapatkan, dan merasakan manfaat dalam semangat Ramadan.(mim)