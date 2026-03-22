Momentum Idul Fitri, Bupati Gowa Ajak Warga Perkuat Persatuan untuk Pembangunan

GOWA, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memaknai pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Agung Syekh Yusuf, Sabtu (21/3/2026), sebagai momentum penguatan nilai kebersamaan untuk arah pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi titik lanjut dari nilai-nilai Ramadan yang harus hadir dalam kerja nyata.

“Idul Fitri adalah panggilan untuk merawat persatuan dan menghadirkan kepedulian sosial dalam tindakan sehari-hari. Dari situlah kekuatan pembangunan lahir,” ujarnya.

Ia menyampaikan, capaian pembangunan dalam satu tahun terakhir menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata hingga penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, pemerintah daerah memandang capaian tersebut sebagai fondasi untuk memperluas manfaat pembangunan.

“Tugas kita memastikan setiap kemajuan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus terasa adil dan inklusif, bukan hanya tercatat dalam angka,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Talenrang juga mendorong peran generasi muda sebagai penggerak inovasi daerah. Menurutnya, keberanian menghadirkan gagasan baru menjadi kunci menghadapi tantangan ke depan.

“Pemuda Gowa harus tampil sebagai penggerak perubahan. Dengan ide dan semangat baru, mereka menjadi energi penting dalam mendorong daerah ini semakin kompetitif,” tegasnya.

Bertindak sebagai khatib pada Shalat Idul Fitri kali ini, Ustadz Riza Muhammad. Ia menekankan bahwa hari kemenangan adalah ujian untuk menjaga nilai Ramadan, terutama empati dan kepedulian sosial, yang relevan dengan upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa.

“Puasa melatih kita merasakan lapar dan memahami sesama. Kemenangan ini berarti saat kita terus menjaga empati itu, hadir dalam kebaikan, dan tidak membiarkan ada yang tertinggal, termasuk dalam ikhtiar menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar da’i kondang nasional ini.

Turut hadir pada pelaksanaan Shalat Idul Fitri ini, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf. Heri Kuswanto, Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis didampingi Ketua DWP Kabupaten Gowa, Suryanti Andy Azis. (sofyan)

