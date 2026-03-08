Momen Ramadan, 69 SPKLU PLN UID Sulselrabar Siap Layani Pengguna Mobil Listrik

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran pengguna mobil listrik di bulan Ramadan serta nantinya perjalanan pemudik kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) pada momen Idulfitri 1447 Hijriah. PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menghadirkan 69 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)), tersebar di 53 lokasi strategis dan dilengkapi personel siaga 24 jam nonstop.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menyatakan pihaknya telah bersiap jauh-jauh hari untuk menghadirkan kenyamanan bagi pengguna mobil listrik yang ingin mengisi daya.

“SPKLU menjadi salah satu fokus utama PLN di momen Ramadan hingga Idulfitri 1447 H, mengingat semakin meningkatnya jumlah pengguna EV di Sulselrabar. Pada Lebaran 2025 ini, pemudik EV di Sulselrabar diproyeksi meningkat. Sebagai lokomotif dalam transisi energi, PLN siaga dalam menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan EV. Kami telah melakukan inspeksi dan memetakan titik-titik strategis untuk memastikan pemudik EV dapat dengan mudah mengakses SPKLU selama perjalanan,” kata Edyansyah.

Edyansyah mencatat sebanyak 655 transaksi yang berhasil dibukukan SPKLU PLN UID Sulselrabar selama momen Ramadan 2025 atau meningkat lima kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. ”Guna memastikan para pemudik nyaman dalam melakukan pengisian daya, PLN juga menyiapkan sembilan lounge di SPKLU yang tersebar. Keberadaan lounge ini juga penting, khususnya dalam memberikan kenyamanan kepada pemudik EV saat perjalanan,” lanjut Edyansyah.

Dukungan teknologi juga dihadirkan melalui aplikasi PLN Mobile, yang dilengkapi fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) untuk membantu pengguna menemukan lokasi SPKLU terdekat.

Aplikasi PLN Mobile juga dilengkapi fitur Trip Planner yang membantu pengguna merencanakan rute perjalanan dan menentukan titik lokasi terbaik untuk melakukan pengisian daya secara optimal.

“Pelanggan tidak akan kesulitan menemukan SPKLU. Melalui fitur di PLN Mobile, mereka dapat dengan mudah mencari lokasi SPKLU dan merencanakan pengisian daya dengan fitur Trip Planner yang kami sediakan,” tutup Edyansyah.

Dengan kesiapan infrastruktur dan layanan yang optimal, PLN berkomitmen untuk mendorong ekosistem EV di Indonesia dan memastikan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan bebas khawatir bagi pengguna EV. (*)