MKKS SMP Pangkep Manfaatkan Ramadan Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Mutu Pendidikan

PANGKEP, UPEKS co.id–Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Pangkep menggelar kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi.

Kegiatan yang dihadiri para kepala SMP se-Kabupaten Pangkep ini mengusung tema “Ramadan Mempererat Ukhuwah Islamiyah MKKS SMP Kabupaten Pangkep Bersinergi Meningkatkan Mutu Pendidikan”, di Masjid Nurul Ulum SMP Negeri 2 Pangkajene, Kamis (12/3/2026).

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat kebersamaan sekaligus mempererat hubungan antar pimpinan sekolah.

Mewakili Bupati Pangkep, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Nurul Haq, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inovasi dan gagasan yang lahir dari forum MKKS.

Ia menegaskan bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks.

“Perlu saya tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan dukungan penuh terhadap setiap inovasi dan hasil rumusan yang lahir dari musyawarah ini. Kami menyadari bahwa tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompleks, namun dengan semangat gotong royong dan profesionalisme yang bapak dan ibu tunjukkan, saya memiliki harapan besar bahwa kualitas sekolah-sekolah kita akan terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nurul Haq mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan antar insan pendidikan.

“Momentum buka puasa bersama ini juga menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah kunci. Mari kita jadikan suasana Ramadan ini sebagai sarana mempererat ukhuwah, sehingga kolaborasi antar sekolah tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, melainkan menyatu dalam satu visi: Pangkep Hebat, Pangkep Cerdas,” tambahnya.

Ketua MKKS SMP Kabupaten Pangkep, Alimuddin menyampaikan, Buka puasa MKKS SMP ini, merupakan salah satu program kerja bidang keagamaan.

“Setiap tahun diupayakan untuk buka puasa bersama dan berbagi. Ini yang menjadi program utama bidang keagamaan MKKS,” katanya.

Diharapkan, buka puasa bersama ini semakin menguatkan persaudaraan, kekompakan dan komitmen untuk melaksanakan program kegaiatan guna peningkatan mutu pendidikan.

“Sehingga, dengan adanya kegiatan ini, silaturahmi kami sesama kepala sekolah bisa terjalin baik. Sehingga informasi dari Kementerian maupun kebijakan dari dinas Pendidikan bisa kami laksanakan bersama kepala sekolah se kabupaten Pangkep,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar kepala sekolah semakin kuat dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep, sekaligus memperkokoh semangat kebersamaan dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing. (Sah)