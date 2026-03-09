Minat Menabung Meningkat, DPK Perbankan Sulsel Tumbuh 7,83%

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan positif pada awal tahun 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mencatat, DPK perbankan di Sulsel hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp145,27 triliun, atau tumbuh 7,83% secara tahunan (yoy).

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, mengatakan pertumbuhan DPK tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan yang tetap terjaga.

“Peningkatan DPK ini menjadi gambaran tingginya minat masyarakat untuk menabung di awal tahun ini,” kata Muchlasin dalam acara Media Briefing, di Kantor OJK Sulselbar, Senin (9/3/2026).

Dari sisi komposisi DPK, dana masyarakat masih didominasi oleh tabungan dengan porsi sekitar 59,80% atau senilai Rp86,87 triliun.

Sementara itu, deposito tercatat sebesar Rp35,18 triliun dengan pangsa 24,22%, dan giro sebesar Rp23,22 triliun atau sekitar 15,99%.

Secara umum, lanjut Muchlasin, kinerja perbankan di Sulsel hingga Januari 2026 masih menunjukkan tren positif.

Selain positifnya perkembangan DPK, total aset perbankan juga tercatat tumbuh menjadi Rp212,19 triliun atau meningkat 5,90% secara tahunan.

Kemudian penyaluran kredit perbankan juga terus meningkat. Hingga Januari 2026, total kredit yang disalurkan mencapai Rp173,03 triliun atau tumbuh 5,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Muchlasin menyebut kinerja intermediasi perbankan di Sulsel juga masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR) yang mencapai 119,11%.

Meski demikian, kualitas kredit perbankan tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tercatat berada pada level 3,76%, yang masih dalam batas aman. (eky)