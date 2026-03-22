Melalui WIZ, Lazuna Chicken dan Lazuna Grup Salurkan Zakat Maal untuk 1.000 Keluarga Pra Sejahtera di Sidrap

Sidrap,Upeks.co.id– Memanfaatkan momentum penuh keberkahan di penghujung Ramadan, LAZUNA Chicken dan PT Inti Lazuna Grup bersinergi dengan lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) menggelar program bertajuk “Berbagi Kebahagiaan Zakat Maal”.

Aksi kemanusiaan yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Rabu dan Kamis, 18–19 Maret 2026 (28–29 Ramadan) ini, menyasar lebih dari 1.000 Kepala Keluarga (KK) dhuafa atau keluarga pra Sejahtera yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepatuhan perusahaan dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus komitmen sosial untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan menjelang Idulfitri.

Penyaluran hari pertama dilaksanakan pada Rabu (18/3/2026) di wilayah Bendoro dengan menjangkau sebanyak 520 KK sebagai penerima manfaat. Acara ini dihadiri langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Sidrap, H. Abdur Rahman, bersama Founder LAZUNA Chicken, Hasdar Haedar, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Sidrap, serta perwakilan dari WIZ dan jajaran tokoh masyarakat setempat.

Prosesi pembagian berlangsung khidmat yang diisi dengan sambutan dari para pihak terkait, serta penyampaian hikmah zakat oleh Ustadz Hamsah Samir yang menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen penyucian harta dan penyeimbang sosial di tengah masyarakat.

Memasuki hari kedua pada Kamis (19/3), penyaluran zakat berlanjut ke wilayah Rappang dengan menyasar 514 KK penerima manfaat. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, di mana masyarakat menyambut bantuan ini dengan rasa syukur yang mendalam.

Founder LAZUNA Chicken, Hasdar Haedar, menjelaskan bahwa zakat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan ketaatan syariat yang harus ditunaikan secara profesional. Ia juga menegaskan bahwa salah satu bentuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah dengan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan terpercaya agar pendistribusiannya dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan umat.

Kehadiran program kolaboratif ini memberikan dampak emosional yang kuat bagi para penerima manfaat, yang sebagian besar mengungkapkan rasa haru atas kepedulian pihak perusahaan.

Melalui sinergi antara dunia usaha dan lembaga zakat seperti WIZ, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk menyalurkan zakatnya melalui jalur resmi. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban ekonomi sesaat, tetapi juga memperkuat jalinan persaudaraan dan solidaritas sosial demi membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di Kabupaten Sidrap. (***)